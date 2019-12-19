بلاغ صحفي

انطلاق عملية إيداع ترشيحات الأحرار

لامتحان نيل شهادة التقني العالي (BTS) –دورة 2020

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي(BTS) برسم دورة 2020، ستتم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك ابتداء من يوم الجمعة 20 دجنبر 2019، إلى غاية يوم الإثنين 20 يناير 2020، كآخر أجل للترشيح.

ويفتح باب الترشيح لاجتياز هذا الامتحان بصفة مترشحين أحرار للذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي إلى غاية السنة الثانية من التكوين؛

الأشخاص الذين سبق لهم أن تابعوا تكوينهم بسلك تعليمي عالي آخر لمدة لا تقل عن سنتين بعد البكالوريا، بعد دراسة وقبول ملفاتهم من لدن لجنة وطنية للانتقاء، وذلك بناء على المعايير التالية :

أن يكون المترشح حاصلا على شهادة البكالوريا في المسلك المطابق للتخصص المطلوب؛

أن يكون المترشح قد تابع دراسته إلى غاية السنة الثانية من التعليم العالي في تخصص يوافق التخصص المطلوب.

التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة رقمية حديثة للمترشح؛

إيداع ملف الترشيح الورقي بمركز تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات المتوفرة بكل مركز، مع وجوب تضمينه وصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية، وذلك في أجل أقصاه 20 يناير 2020؛

إرفاق ملف الترشيح بالتزام مصادق على صحة توقيعه، يتم تحميله من البوابة الإلكترونية للوزارة http://btslibre.men.gov.ma، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وستعمل الوزارة على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي يوم 10 مارس 2020، على أن تخصص الفترة الممتدة من 11 إلى 20 مارس 2020 لتقديم الطعون إلى مركز التكوين الذي أودع فيه المترشح ملف ترشيحه، وذلك بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين

في ذلك.

وسيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم دورة 2020 يوم 25 مارس 2020.

ويمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة: http://btslibre.men.gov.ma .