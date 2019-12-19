عبدالقادر كتــرة

كشفت منظمة « مراسلون بلا حدود » عبر موقعها الرسمي عن إحصائيات خطيرة بخصوص وضعية الصحفيين عبر العالم، حيث أكدت أنه خلال سنة 2019 بلغ عدد الصحفيين المعتقلين 375، في حين بلغ عدد القتلى منهم 51.

واستنادا إلى الإحصائيات فإن عدد المعتقلين يتوزع على ثلاث فئات من الصحفيين، 15 منهم صحفيين متعاونين، 131 معتقل من فئة الصحافة المواطنة، و229 صحافي مهني.

كما ينقسم عدد القتلى عبر دول العالم، خصوصاً التي تعرف نزاعات وحروب وغياب الأمن، إلى 3 من الصحفيين المتعاونين، 10 من الصحافة المواطنة، و38 صحافي مهني.

واحتل المغرب المرتبة 135 عالميا من أصل 180 دولة شملها التصنيف العالمي الجديد الخاص بحرية الصحافة لسنة 2019، الصادر عن المنظمة الدولية « مراسلون بلا حدود »، وذلك بالرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد تقدم المغرب في مجال حرية التعبير والصحافة، من خلال إصدار قانون النشر والصحافة وإحداث المجلس الوطني للصحافة، وعدد من الخطوات الأخرى، في حين تشير تقارير حقوقية إلى ما تعتبرها تراجعات في المجال من خلال عدد من المحاكمات التي جر إليها بعض الصحفيين من بينهم من حكموا واعتقلوا في قضايا مختلفة.

وسجلت منظمة « مراسلون بلا حدود » إعاقة السلطات المغربية بشكل متعمد لوسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، علاوة على طرد العديد من المراسلين الأجانب، وإدانة صحفيين في قضايا تتعلق بالصحافة والنشر.

وجاءت تونس (72 عالميا)، على رأس ترتيب الدول العربية، وموريتانيا (94 عالميا)، ولبنان (101 عالميا)، والكويت (108)، وقطر (128 عالميا)، والأردن (130 عالميا)، ثم عمان (132 عالميا).

وتبعت تلك الدول الإمارات (133 عالميا)، فالمغرب (135 عالميا)، وفلسطين (137 عالميا)، ثم جنوب السودان (139 عالميا)، والجزائر (141 عالميا)، والعراق (157 عالميا)، فليبيا (162 عالميا).

وتلت تلك الدول في الترتيب مصر (163 عالميا)، والصومال (164 عالميا)، والبحرين (167 عالميا)، واليمن (168 عالميا)، والسعودية (172 عالميا)، فجيبوتي (173 عالميا)، ثم سوريا (175 عالميا).

وجاء على رأس الدول الـ10 الأكثر حرية في مجال الصحافة على الصعيد العالمي النرويج، فليندا، السويد، هولندا، الدانمارك، سويسرا، نيوزيلندا، جمايكا، بلجيكا، كوستاريكا.

وحل في ذيل الدول الـ10 الأسوأ حرية في مجال الصحافة على الصعيد العالمي تركمانستان، كوريا الشمالية، إريتريا، الصين، الفيتنام، السودان، سوريا، جيبوتي، السعودية، لاوس.

وينشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة سنوياً منذ عام 2002، بمبادرة من منظمة « مراسلون بلا حدود »، حيث يعمل على قياس حالة حرية الصحافة في 180 بلداً، انطلاقاً من تقييم مدى تعددية وسائل الإعلام واستقلاليتها وبيئة عمل الصحفيين ومستويات الرقابة الذاتية، فضلاً عما يحيط بعملية إنتاج الأخبار من آليات داعمة مثل الإطار القانوني ومستوى الشفافية وجودة البنية التحتية.