La Ville de Fès accueille : La Première édition Du national de la poterie et du Zellidge traditionnel

Mohammed Drihem / oujdacity.net

La Ville de Fès accueille le 1èr Salon National de la Poterie et du Zellidge traditionnel du 20 au 29 Décembre 2019 sous le thème : « le secteur de la poterie et du Zellidge traditionnel, une contribution indéniable dans l’écosystème économique ».

Ce 1èr Salon prévu par la Chambre d’artisanat de la région de Fès-Meknès avec le concours du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale , du Conseil de la région Fès-Meknès, de la commune de Fès et du Conseil provincial de Fès et en collaboration avec la direction régionale de l’artisanat de Fès, a pour objectifs de :

Promouvoir la dynamique de l’artisanat de la poterie, du céramique et du Zellidge traditionnel dans l’ensemble du territoire du Royaume,

Etablir des partenariats entre les différents acteurs de la filière de la poterie, du céramique et du Zellidge

Encourager les activités collectives visant à offrir des opportunités d’emploi dans les principaux métiers de la poterie et du Zellidge.

Selon ses initiateurs, ce salon national de la poterie et du Zellidge qui aura lieu au champs de courses de la Ville de Fès sur une superficie de 4.000 m² ; connaitra la participation de quelque 120 exposants marocains représentant des coopératives, des associations et des entreprises spécialisées dans la fabrication de la poterie et du Zellidge traditionnel venant des différentes région du Pays

Il intervient suite à la réussite des autres salons nationaux thématiques consacrés aux secteurs respectifs des métaux, du cuir et du bois et qui ont connu une affluence importante de visiteurs et touristes et une commercialisation non négligeable des produits d’artisanat utilitaire ou de décoration.

Il s’assigne pour objectifs aussi, d’encourager les rencontres entre experts de différentes branches de la céramique et du Zellidge , de promouvoir les investissements et de stimuler les initiatives privées.

Au programme de cet évènement : Des stands d’exposition d’objets et œuvres d’art en céramique et des produits des lauréats des Centres et Instituts de formation professionnelle et des conférences et tables rondes autour de la filière de la poterie , de la céramique et du Zellidge , de la question environnementale en lien avec le secteur de la poterie et des moyens susceptibles d’accélérer le développement de ce secteur animés par des chercheurs et des spécialistes en la matière.