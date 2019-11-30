اختتام فعاليات المنتدى الدولي للسياحة بمكنس باصدار توصيات للرفع من الجاذبية السياحية وتطوير القطاع

وزيرة السياحة السيدة نادية فتاح تؤكد على التحدي من اجل ربح رهانات تاهيل المدينة العتيقة لمكناس

–مكناس :عبد العزيز لفلاحي

تميزت الجلسة الختامية لاشغال الدورة الرابعةالمنتدى الدولي للسياحة بمكناس باصدار توصيات تهدف الى النهوض بالقطاع السياحي على مستوى مدينة مكناس والمناطق المجاورة لها وجعل هدا القطاع قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية’ وخلق المزيد من فرص الشغل الجلسة التي عرفت حضورا للوزيرة الوصية على القطاع الى جانب عامل اقليم مكناس رئيس جهة فاس مكناس رئيس الجماعة الترابية لمكناس وممثلي بعض الهيئات الدبلوماسية (الصين –السينغال- )والعديد من المهنيين وبعض المؤسسات العمومية المعنية بالقطاع السياحي وفي معرض كلمتها أكدت وزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي على التحدي المطروح أمام كل المتدخلين من اجل انجاح رهانات تأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمكناس هدا المشروع الذي استفاد من مبلغ 800 مليون درهم والدي سيمكن من جعل المدينة قطبا سياحيا مما لهدا الهدف من انعكاس ايجابي على الوضع السوسيو اقتصادي خاصة على مستوى خلق المزيد من فرص الشغل وتقوية الاستثمار السياحي منوهتا بالدور الاساسي للمنتدى الدولي للسياحة في تقديم اقتراحات وافكار لتنمية القطاع فيما اشار عامل اقليم مكناس الى ضرورة بدل الجهود لجعل من مدينة مكناس قطبا سياحيا وليس مدينة عبور مشيرا انه مشروع ثقافي فني تراثي يتم الاشتغال عليه من اجل خلق جادبية سياحية ويتعلق الامر بالمشروع الفني

‘عيساوة وموسيقى العالم’ فيما تقدمت المسؤولة على القسم الثقافي والسياحي بسفارة الصين وبلغة عربية فصحى الى تجربة السياحة القروية بالصين ومدى نجاحها داعيتا المسؤولينعلى القطاع والمهنيين الاهتمام بهدا النشاط السياحي. وفيما يخص التوصيات الصادرة عن هده الدورة للمنتدى فقد ركزت اساسا :

ابراز خصوصيات المؤهلات السياحية لمدينة مكناس والمناطق المجاورة لها

الاعتماد على الرقمنة في التدبير السياحي واحداث مواقع للتواصل الاجتماعي

احداث شبكة محلية ودولية للمهننين السياحيين ووضع خريطة الطريق تهدف الى رد الاعتبار للموروث التاريخي للمدينة العتيقة ودلك بمساهمة كافة المتدخلين مع تشجيع المشاريع الهادفة الى الاستثمار في مجال السياحة الفلاحية والطبيعية