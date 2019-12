FITAM 2019 : LA VILLE DE MEKNES SE VEUT UNE DESTINATION TOURISTIQUE A PART ENTIERE

Mohammed Drihem / oujdacity.net

La ville Impériale de Meknès a été au rendez-vous avec la 4ème édition du Forum International du Tourisme (FITAM 2019) organisé cette année Sous le Haut Patronage de S.M. Le Roi Mohammed VI par l’Association Grande Ismaïlia en partenariat avec la Délégation Régionale du Tourisme et le conseil Préfectoral du Tourisme de Meknès.

Ce 4ème FITAM organisé du 28 au 30 novembre 2019 et soutenu par le Conseil Régional de Fès-Meknès et le Conseil Préfectoral de Meknès entre autres partenaires institutionnels et Privé a proposé une plate forme de débat, d’échange, de partage et de réflexion autour des défis du secteur touristique et des moyens de mobilisation des forces vives de la région en vue de gagner ces défis.

Quatre thématiques d’actualité traitant du « Programme de Réhabilitation et de Valorisation de la Médina de Meknès : Les Enjeux Touristiques », de « l’Exploration du potentiel touristique rural et de nature : L’Agritourisme comme exemple », du « Digital au service de l’attraction touristique » et enfin de la « formation du capital humain et développement » ont suscité l’intérêt des participants aux travaux des quatre panels organisés lors du ce Forum.

La séance de clôture de cet évènement consacrée à la restitution des travaux en question a été présidée par la ministre du Tourisme en présence du Gouverneur de la province de Meknès, du président du conseil régional de Fès-Meknès, des délégations étrangères et des professionnels du secteur.

Dans une allocution prononcée à cette occasion ; Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’artisanat, du transport aérien et de l’économie sociale, a souligné que le patrimoine matériel et immatériel de la cité ismaïlienne, son arrière pays, ses multiples sites et ses richesses culturelles ainsi que sa civilisation millénaire sont autant d’atouts qui ne peuvent que hisser le produit culturel de la destination et contribuer ainsi à l’amélioration de l’attractivité touristique de la région et renforcer les retombées socio-économiques qui y sont liées . Dés lors avait-elle précisé, un défi majeur s’impose ; celui de préserver mais aussi et surtout ; de valoriser ce patrimoine.

Pour la ministre ; le challenge aujourd’hui est de réussir la réhabilitation et la valorisation touristique du patrimoine historique de la médina de Meknès à travers une approche intelligente inclusive et durable.

« La réussite du programme de réhabilitation de ce patrimoine nécessite une prise de conscience, de la pertinence de la différenciation du produit touristique qui repose sur la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et suppose une réelle mobilisation de l’ensemble des acteurs institutionnel, professionnels du tourisme et société civile

Pour le Président du Conseil Préfectoral du Tourisme (CPT) de Meknès ; Adil Terrab le Forum International du Tourisme à Meknès (FITAM) aujourd’hui est devenu une tradition dans la Ville et Préfecture de Meknès où il est à sa quatrième édition cette année placés sous le Haut Patronage de SM Le Roi Mohammed VI.

Ce forum est une tribune de débats ; de diagnostic et de sensibilisation de tous les intervenants dans le secteur touristique afin de médiatiser un peu la ville de Meknès et lui donner sa juste valeur culturelle et historique avec tous ces monuments dont elle dispose et qui sont évalués à quelques 30% des monuments historiques du Royaume d’autant plus qu’il s’agit là, d’un patrimoine universel classé par l’UNESCO depuis 1996. Ce n’est plus un secret pour personne donc; que la ville de Meknès doit être une destination touristique à part entière.

Malheureusement avança-t-il ; aujourd’hui la ville de Meknès est une destination qui travaille à 20 ou 30% de ses potentialités et on n’y travaille que sur le culturelle et le FITAM est une occasion pour mettre en avant d’autres qualités et d’autres atouts de cette ville Ismaïlienne tel que l’Agro-tourisme, l’arrière pays, les produits du terroir , autres niches dans le tourisme sportif et aussi ; pour sensibiliser tous les intervenants concernés et pour mobiliser tous les moyens nécessaires pour faire de cette ville une destination à part entière.

Certes l’infrastructure fait grand défaut en ce moment mais il y’a de bonnes intensions pour augmenter la capacité d’accueil touristique de la ville surtout qu’on est sur une bonne dynamique au niveau national et les chiffres sont là. Dans ce sens, avait-il conclue ; il y’a lieu de noter que la première des choses sur laquelle nous militons ; c’est de pouvoir changer l’appellation de l’aéroport Fès-Saïs que nous voulons Aéroport de Fès-Meknès pour pouvoir positionner justement la ville de Meknès dans tous les aéroports avec toutes les destinations et les compagnies aériennes et ont est disposé en tant que professionnels au sein du CPT d’assurer le transfert des clients arrivés à Fès vers la ville de Meknès à nos frais et c’est là une des actions pour commencer à desservir la ville de Meknès à partir de l’aéroport de Fès-Meknès. Dans deuxième temps ; nous demanderons la possibilité d’avoir une zone touristique dédiée à l’investissement touristique à Meknès tel qu’il a été le cas pour Marrakech et Agadir entre autres villes touristiques du royaume pour inciter les investisseurs à investir dans la ville de Meknès et avoir des structures d’accueil pour atteindre les 10.000 lits qu’on espère avoir d’ici cinq à six ans et ce projet est sur de bonnes voix et on risque même d’avoir des surprises dans un proche avenir.

LES RECOMMANDATIONS

Le FITAM Constitue une plateforme idéale pour échanger autour de développement touristique à Meknès et son arrière pays. La 4ème édition de cette année placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi, a conne une approche différente à travers l’organisation de 4 panels dont les recommandations sont présentées au cours de cette séance plénière.

Programme de réhabilitation et de valorisation de la Médina de Meknès : Les enjeux touristiques.

Mettre en place une feuille de route pour la mise en tourisme du patrimoine de la médina de Meknès.

Etudier la faisabilité des icones phares pouvant contribuer au positionnant légitimée la destination Meknès musée de l’histoire du Maroc.

Impliquer l’ensemble des parties parentés (privés et publics) du secteur de l’étude relative aux fonctions touristiques du patrimoine lancée par la DER

Le Digital au service de l’attractivité touristique

Réfléchir à une mise en réseau des acteurs du tourisme en …… et le doter des moyens nécessaires pour réussir sa mission.

Etudier au développement de produits agrotouristiques propres aux spécificité de Meknès (notamment autour de l’olivier ,…)

Exploration du potentiel touristique rural et de nature

Positionner Meknès en tant que SMART Destination City.

Convier le influences les blogueurs et les leaders d’opinion à visiter les parentalités touristiques de Meknès et son arrière pays afin de promouvoir à travers les carreaux digitaux.

La formation : capital humain et développement des capacités dans le secteur

Mettre en réseau les établissements professionnels et l’université afin de mutualiser leurs efforts en matière de formation et de compétences.

Corréler la vision relative à la formation et aux compétences avec celle économique et sociale voulue pour le territoire de Meknès et son arrière pays.

Encourager la formation visant d’asseoir la culture de l’entreprenariat des jeunes.

Mobiliser le foncier nécessaire à l’aménagement d’une zone dédiée à l’investissement touristique visant à augmenter l’attractivité de la destination de Meknès.

LEURS DECLARATIONS :

L’Ambassadeur du Sénégal à Rabat :

A l’occasion de Aid Al Mawlid Nabaoui ach charif, des milliers et voir des dizaines de milliers de Sénégalais se rendent à Fès pour effectuer un pèlerinage et ce potentiel extrêmement important entre dans le cadre de la collaboration et la coopération entre nos deux pays chose qui incite en effet ; à la création d’une ligne aérienne directe entre Dakar et la Région de Fès-Meknès.

La conseillère culturelle et touristique, directrice du Centre culturelle de la Chine à Rabat :

En Chine comme au Maroc ; ces deux pays dotés d’une grande richesse culturelle et patrimoniale souffrent du même problème lié au développement de nos villes anciennes (NDR : Nos médinas) et nos Villages.

Il y’a vingt ans la Chine a connu un grand mouvement d’exode rurale des jeunes à la recherche d’emplois laissant dernière eux des enfants, des vieux et des terres non exploitées ce qui a poussé le Gouvernement Chinois à lancer le Programme des « Beaux villages » visant le développement socio-économique de ces Villages et l’amélioration du niveau de vie des villageois et pour encourager ces jeunes à revenir afin de mieux servir leurs villages et contribuer à leur développement.