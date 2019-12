Les relations UE-Maroc au cœur du « President’s List Dinner » d’Al Akhawayn

Mohammed Drihem

Mercredi 27 novembre dernier , l’ Université Al Akhawayn à Ifrane a été au rendez-vous avec son événement « President’s List Dinner » en reconnaissance des meilleurs étudiants du semestre Printemps 2019.

Cette rencontre a été marquée par la Présence du Président de l’Université, et de Claudia WIEDEY, Ambassadeur et Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Maroc qui a fait une communication, devant quelques 109 étudiants d’AUI aux parcours remarquables, et dans laquelle elle a abordé « les relations UE-Maroc : situation actuelle et perspectives d’avenir ».

Selon le.intervenante, le Maroc comme un partenaire spécial en Afrique au vu des bases et des intérêt communs. « Nous accordons une grande importance au développement de l’éducation, en général, et de l’enseignement supérieur, en particulier, dans le Royaume » a-t-elle déclaré .

Pour sa part, Dr. BENSAID a souligné que l’Université Al Akhawayn a été partie prenante de 15 projets de l’Union Européenne d’une enveloppe globale de 35 millions d’euros.

Le Président d’AUI a également affirmé que 76% des étudiants d’Al Akhawayn ont déjà bénéficié d’un programme d’échange dans l’une des 130 institutions partenaires en Europe. L’Université a, quant à elle, accueilli, ce semestre, 21 étudiants issus de 6 pays européens, a t-il ajouté.

Mohammed Drihem

A propos de l’Université Al Akhawayn à Ifrane

L’Université Al Akhawayn à Ifrane est une université marocaine indépendante, publique, à but non lucratif et mixte. Elle s’est engagée à éduquer les futurs citoyens dirigeants du Maroc et du monde à travers un programme d’arts libéraux en langue anglaise, basé sur le système américain et orienté vers le monde.

L’Université dispense des programmes d’éducation supérieure et de recherche de pointe, y compris de la formation continue, en respectant les normes académiques et éthiques les plus élevées et en promouvant l’équité et la responsabilité sociale. Elle met également à la disposition de ses étudiants tous les outils de la réussite académique, professionnelle et personnelle.