فاس على موعد مع الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للفلاحة المستدامة تحت شعار « الطاقات المتجددة في خدمة الفلاحةالمستدامة « 

تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس الدورة الثالثة للمنتدى الجهوي للفلاحة المستدامة بمدينة فاس يومي 27 و 28 نونبر 2019، تحت شعار » الطاقات المتجددة في خدمة الفلاحة المستدامة « .

تهدف الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس و بتعاون مع الفاعلين في القطاع الفلاحي من خلال هذا الموعد السنوي المساهمة في ارساء أسس الفلاحة المستدامة بجهة فاس مكناس، التي تعتبر قطبا فلاحيا متميزا على الصعيد الوطني،اعتبارا الامكانيات الطبيعية الغنية و المتنوعة التي تزخر بها هذه الجهة.

بالنظر لدورها التنموي في المجال الفلاحي ووعيا منها بأهمية استعمال الطاقات البديلة والمتجددة في القطاع الفلاحي للحد من مصادر التلوث المرتبطة بالأنشطة الفلاحية، اختارت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس أن تتمحور الدورة الثالثة للمنتدى حول الطاقات المتجددة للتعريف بالاستراتيجية الوطنية في هذا المجال وكذا المشاريع المرتبطة بها، وفرصة لإثراء النقاش بين جميع الجهات الفاعلة من خلال برنامج عروض شامل ومتنوع وورشات عمل وزيارات الغرض منها هو تبادل الخبرات وتقديم توصيات.

هذا المنتدى،يؤكد على الانخراط القوي للغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس في مسار التنمية المستدامة حيث أصبح موعدا سنويا للإحاطة بالمواضيع المرتبطة بالفلاحة المستدامة و تسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي لمواجهة التغيرات المناخية التي أصبحت واقعا يتطلب التعايش و التكيف معه من خلال إرساء أسس إنتاج فلاحي مستدام يعمل على تدبير أمثل للموارد الطبيعية المحلية.