La ville de Tanger sera au rendez-vous avec Les Journées culturelles, patrimoniales et artistiques Au mois de février 2020

La ville du Detroit de Tanger accueille des journées culturelles, patrimoniales et artistiques du 20 au 23 février 2020 à l’initiative de la Fondation Maroc du Patrimoine pour la Recherche, l’Etude et la Sauvegarde du Patrimoine Matériel et Immatériel.

Selon les organisateurs ; ces journées culturelles, artistiques et patrimoniales se veulent être une occasion pour l’établissement et le renforcement des rapports de coopération en matière d’histoire, de culture, de patrimoine ancestral, de tourisme et des arts entre les acteurs associatifs et les forces vives des deux villes Fès et Tanger et leurs deux régions respectives.

Plusieurs partenaires seront associés à l’organisation, à l’animation et au succès de ces journées culturelles et artistiques dont les collectivités territoriales, les directions régionales de la culture, les Conseils Régionaux du Tourisme, les Centres Régionaux d’Investissements (CRI), les instituts culturels Français et Cervantès et diverses autres services, organisations et institutions nous rapporte-t-on.

La décision d’organisation de ces journées socioculturelles à Tanger, l’an prochain, a été prise lors d’une réunion de coordination et de concertation tenue à Rabat et groupant le président national de la Fondation Maroc du Patrimoine, Mohammed Azzelarab Amrani avec les délégués régionaux de la Fondation à Rabat-Sale, Grand -Casablanca –Settat et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Lors de cette réunion à laquelle ont participé notamment plusieurs autres acteurs associatifs, des propositions ont été formulées pour l’extension du réseau de la fondation à d’autres villes et régions du pays notamment à El Jadida, Marrakech et Béni-Mellal et l’Oriental.

Le président national de la fondation, Azzelarab Amrani Joutei et le responsable de la commission des relations publiques de la fondation, Essaid Benamar Amrani, ont saisi cette occasion pour rappeler les principaux objectifs de la fondation à savoir :

La contribution à l’effort de préservation du patrimoine culturel et artistique.

La prise de conscience des valeurs du patrimoine immatériel

Le développement des recherches scientifiques et techniques en matière de conservation du patrimoine

L’encouragement des talents et capacités des jeunes dans la création patrimoniale artistique, culturelle et scientifique

La sensibilisation pour que le patrimoine soit considéré comme un leg historique, une source de connaissance, un pour le tourisme culturel et un appui aux métiers manufacturiers et patrimoniaux.

Ils ont aussi indiqué que la fondation a organisé depuis sa création, d’importantes rencontres culturelles et artistiques dans le cadre du programme « Causeries du patrimoine » animées par d’éminents experts en matière d’histoire, d’architecture hispano-mauresque, de culture, d’arts et du patrimoine matériel et immatériel de la ville de Fès et de l’ensemble du royaume de Tanger à Lagouira.

Mohammed Drihem