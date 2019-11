LE 4ème RACE DESERT MARATHON PREND FIN EN APOTHEOSE SUR LES DUNES DE SABLE DE MERZOUGA

Mohammed Drihem

Tout est bien qui fini bien et la 4ème édition du « Race Désert Marathon » (4ème RDM) a bel et bien pris fin ce samedi 16 novembre 2019 sur les Dunes de Sable de Merzouga où un accueil chaleureux a été réservé aux trailers participant à la troisième et dernière étape du RDM en parcourant la distance des 24 km de Désert dont 09 km de Dunes de Sable tracés par les organisateurs.

Lors de cette ultime étape du 4ème « Race Désert Marathon » ; bien réussi par nos champions Karim Mosta et Abdelkader El Mouaziz présidents respectifs des associations « Sport et solidarité » et « Sport et Nature » organisatrices de l’évènement et qui a relié le Bivouac Mardani à la localité de Merzouga; le traileur Marocain El Akad Aziz a montré sa suprématie lors de cette édition où il s’est classé premier dans chacune des trois étapes et s’est adjugé la première place au classement général en réalisant un cumul de temps de 08h 22mn 01. La seconde place au classement général est revenue au traileur marocain Bounggab Slimane qui a parcouru les trois étapes du Race en réalisant un chrono cumulé de 09h 31mn 27 suivi par le traileur Elidrissi Imad classé troisième avec un cumul temps des trois étapes de 10h 29mn 49.

Chez les dames ; la traileuse française Blanchard Karine s’est montrée championne de cette 4ème édition du « Race Désert Marathon » qu’elle a dominé de bout en bout en se classant première à chacune des trois étapes programmées pour arriver en tête du classement général des dames avec un cumul de chronos de 11h37mn03 suivie de la traileuse Ben Youssef Sarah classée seconde avec un total de 13h 08mn 30 et de Cassol Emmanuelle classée troisième avec 15h 34mn 32.

Signalons au passage que la deuxième édition du Race Désert Marathon organisée vendredi 15 novembre avait relié le Bivouac la Belle étoile au Bivouac Mardani sur une distance de 30 kms et a été emportée par El Akad Aziz (02h30mn45) chez les hommes et par Blanchard Karine (03h 19mn 23) chez les dames.

Le Trail, la course nature ou plus rarement la course en sentier, est un sport de course à pied, sur longue distance, en milieu naturel, généralement sur des chemins de terre et des sentiers de randonnée en plaine, en forêt ou en montagne. C’est l’abréviation, propre aux francophones, de l’anglais trail running.

Depuis quelques années, le trail rencontre un succès grandissant en Amérique du Nord, en Europe et au Japon. Aux États-Unis, le nombre de coureurs de trail est passé de 4,5 à 6 millions entre 2006 et 2012. En Europe, les pratiquants seraient huit millions.