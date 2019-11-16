تدابير و إجراءات من عامل الحسيمة السيد فريد شوراق للتخفيف من اتار موجة البرد

عقد اليوم 15 نونبر بمقر عمالة الحسيمة السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة اجتماعا موسعا وذلك في إطار الاستعدادات لموجة البرد التي تعرفها المناطق الجبلية بالاقليم وشكل السيد العامل مجلس قيادة يشرف عليه شخصيا مكون من مصالح التجهيز و النقل و مختلف الأجهزة الأمنية و العسكرية التي سيعهد البها تقديم كل أشكال المساعدة و الاغاتة للمواطنين. وقد تم اتخاذ كل التدبير الاستباقية للتخفيف من اتار موجة البرد المرتقبة هذه الأيام وفي فصل الشتاء عموما اد تم توزيع 1300 فرن محسن لساكنة المناطق الجبلية وتزويد المدارس بحطب التدفئة وكدا دور الامومة التي تم تزويدها بأغطية وأجهزة التدفئة تم تجنيد جميع اعوان السلطة لحت الأسر على ايوا النساء الحوامل بدور الامومة. وستعمل مندوبية الصحة على اعداد برنامج للقيام بقوافل طبية على امتداد. فصل الشتاء.

اما بالمدن فقد كلفت مصالح الوقاية المدنية و السلطة المحلية بالتكفل بكل الأشخاص بدون مأوى بالمراكز الإجتماعية التي تم تزويدها بكل مايلزم و كدا المختلين العقليين بالمستشفى الإقليمي وذلك لصيانة كرامة كل المواطنين مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية. وبالموازاة مع ذلك جندت مصالح التجهيز و الجماعات الترابية كل معداتها اللوجستية لضمان الاستجابة الفورية لكل نداء استغاثة في حالة انقطاع الطرق.

هذا وقد تم وضع الرقم الهاتفي 0539982018 رهن إشارة المواطنين 24/24 لتلقي كل نداء استغاثة محتمل