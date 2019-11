LA VILLE DE MEKNES ACCUEILLE LE PREMIER FORUM SUR L’INVESTISSEMENT ET LE TOURISME DES MAROCAINS DU MONDE

Mohammed Drihem

L’Organisation Nationale des Marocains du Monde (ONMM) en collaboration avec la commune de Meknès, le conseil de la région Fès-Meknès, le département chargé des affaires des MRE, et du Conseil de la Communauté Marocaine à l’Etranger (CCME) a Organisé le Premier Forum sur l’Investissement et le Tourisme des Marocains du Monde les 15 et 16 novembre derniers à Meknès.

Organisé sous le thème : « Les défis de l’investissement et du tourisme à Meknès » ; avec la participation de plusieurs décideurs et opérateurs économiques et des représentants des MRE venus de plusieurs pays étrangers ; ce forum se veut être une rencontre de sensibilisation des investisseurs MRE sur les énormes potentialités historiques, patrimoniales, culturelles et archéologiques de la capitale ismaélienne et des ruines de Volubilis inscrites « Patrimoine Mondial de l’Humanité » par l’UNESCO.

Intervenant lors de la cérémonie d’ouverture de ce Forum ; le président de l’ONMM, Hamid Aslaoui a assuré que ce premier forum sur l’investissement et le tourisme puise son inspiration des hautes orientations de SM Le Roi Mohammed VI pour l’élaboration d’un nouveau modèle de développement et du grand intérêt que porte le souverain à la promotion des investissements dans divers domaines dont celui du tourisme pour la création des nouvelles opportunités d’emplois.

Pour l’intervenant ; « la ville Meknès souffre du manque d’infrastructures touristiques notamment d’accueil (4100 lits) en dépit des énormes potentialités dont recèle la cité historiques avec son ancienne médina qui connaîtra des opérations de restauration, réanimation et valorisation , ses sites historiques , ses montagnes , et son riche patrimoine matériel et immatériel ».

Par la mémé occasion, les représentants des délégations provinciales du tourisme, du commerce et de l’industrie, du conseil préfectoral du tourisme (CPTM), du Centre des investissements et de l’Office de la formation professionnelle et promotion de l’emploi entre autres intervenants, ont mis l’accent sur les infrastructures existantes dont les zones d’activités économiques aménagées, les réseaux de communication ( aéroport Fès-Sais, autoroutes) , les projets industriels et touristiques , et les mécanismes d’encouragement et d’accompagnement des investisseurs et porteurs de projets MRE.

les intervenants ont fait état notamment des nouvelles zones industrielles à Meknès et Fès avec l’ambitieux projet de lancement d’un nouveau pôle intégré dans la région sur une superficie totale de 800 hectares, comprenant notamment une zone d’accélération industrielle, un pôle de compétences universitaires (300 MDH) et une zone logistique (355 MDH).

Le consul honoraire du Gabon à Fès-Meknès et région de l’Oriental , Abdelkader Said El Figuigui a plaidé , dans une déclaration, pour que les investisseurs et porteurs de projets parmi les marocains du monde, soient rassérénés et protégés contre les arnaqueurs et spoliateurs de biens immobiliers ou autres des MRE , soulignant que les investisseurs doivent été assistés et appuyés dans leurs démarches administratives et procédures juridiques pour garantir pleins succès à leurs projets économiques.