اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة لتفعيل الإجراءات لمواجهة موجة البرد

– عبد العزيز لفلاحي–

تفعيلا للتوجهات الملكية السامية الرامية الى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة موجة البرد بالمناطق الجبلية والنائية وضمان السلامة والأمن بالنسبة تراس عامل اقليم افران السيد عبد الحميد المزيد عشية يوم الجمعة 15 نونبر 2019 اجتماعا موسعا للجنة الاقليمية لليقظة لمواجهة موجة البرد لتفعيل الاجراءات المواكبة لهده الموجة حيث اكد بصفته رئيسا لهده اللجنة على ضرورة التواجد المستمر و الميداني للسلطات المحلية والأمنية الى جانب المصالح الخارجية المعنية : مصالج التجهيز والنقل –الصحة – التعليم – الفلاحة –التعاون الوطني- الشباب والرياضة –الماء والكهرباء والعمل الاستباقي كفريق واحد والتركيزعلى التنسيق الجماعي موضحا ان الاقليم يتوفرهده السنة على اسطول من الاليات مقارنة مع السنوات الماضية وان 100 عنصر بشري مجند للعمل الميداني طيلة فترات موجة البرد لضمان السير والجولان وفك العزلة على 120 دوار مشيرا ان المسافة المعنية بازاحة الثلوج تبلغ 800 كلم كما دعا الى التعامل الصارم في نقط حواجز الثلج. اما مداخلات السلطات المحلية والامنية والمصالح الخارجية جاءت على الشكل التالي:

اوضح المدير الاقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستك ان عملية ازاحة الثلوج تهم ثلتي الشبكة الطرقية بالإقليم 540 كلم بما فيها الطرق الاقليمية –الجهوية – والوطنية ولتامين سلامة العبور فقد جندت المديرية 21 الية لازاحة الثلوج معززة بموارد بشرية وتوفير مراكز للمداومة بمدينة ازرو –افران –تيمحضيت-ز-وهبري

ومن جهته اكد المدير الاقليمي للصحة على تدخل قطاع الصحة على ثلاتة مستويات

توفير التدفئة بالمراكز الصحية

توفير الكمية الكافية من الادوية بلغت قيمتها 450 الف درهم

تهييئ الظروف والشروط لاستقبال النساء الحوامل

التتبع القبلي والاستباقي لحالة الحوامل

برمجة وحدة طبية متنقلة ل12 دوار نائي

تنظيم قوافل طبية للمناطق الجبلية منها قافلة طبية متخصصة في الجراحة خلال شهر دجنبر.

اما المديرية الاقليمية التربية الوطنية فقد عملت على توفير الكميات الكافية من حطب التدفئة ومادة الفحم الحجري بجميع المؤسسات التابعة لها والعمل بتنسيق مع السلطات المحلية بتوقيف الدراسة في حالة صعوبة ولوج التلاميذ للمؤسسات التعليمية

بدوره قطاع التعاون الوطني عمل على تهيئي ظروف الاستقبال بمؤسسات التعاون الوطني بالنسبة للعابرين والاشخاص بدون مأوى ودلك بتوفير شروط الاقامة والتغدية والتدفئة.

قطاع الفلاحة عمل على ضمان الشروط الاستباقية خاصة بالنسبة لمربي المواشي ودلك بتوفير الاعلاف الكافية وتوزيعها لضمان سلامة القطيع

اما تدخل المسؤول الاقليمي للوقاية المدنية فقد اشار انه تم تجنيد الاليات التي تتوفر عليها من سيارات الاسعاف والشاحنات الصهريجية والدراجة النارية الثلجية بالاضافة الى 100 عنصر بشري فيما اشارت السلطات المحلية والامنية انها مجندة طيلة فترة موجة البرد لضمان سلامة وامن المواطنين سواء تعلق الامر بالزوار او بالساكنة المحلية خاصة على مستوى تنظيم السير والجولان وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية وتوفير الشروط لنقل النساء الحوامل

والمصابين بامراض مزمنة وفي الاخير اكد العامل على ضرورة التحلي بالمسؤولية الكاملة كل حسب أخصاصته وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار ونكران الدات لضمان النجاعة والفعالية لمواجهة هده الموجة