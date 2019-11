Forum créatif de Ljubljana : Renforcer la coopération entre les Balkans occidentaux et les rives sud de la Méditerranée

Mohammed Drihem / oujdacity.net

La ville de Ljubljana ; Capitale de la Slovénie a accueilli le 2ème Forum créatif de Ljubljana, organisé par le Ministère slovène des Affaires étrangères et l’Union pour la Méditerranée (UpM) du 12 au 15 novembre derniers. Ce Forum précise-t-on, offre un espace pour des échanges de bonnes pratiques et de mise en réseau, ainsi que des possibilités de débat et d’évaluation des politiques actuelles et plaide pour un renforcement des politiques visant à créer un environnement favorable pour le secteur de la culture et de la création au niveau régional méditerranéenne.

Pour le Secrétaire général de l’UpM, Nasser Kamel, intervenant lors de ce forum ; « Réaliser une cartographie adéquate des principaux acteurs, faciliter l’accès au financement, développer des plateformes pour la mise en réseau et l’échange des meilleures pratiques, ainsi qu’adopter une approche multi-acteurs sont tous des éléments essentiels pour un environnement propice au secteur culturel et créatif que nous aimerions tous voir dans notre région ».

Selon un communiqué de presse de l’UpM qui nous est parvenu ; ce Forum a réuni plus de 200 représentants d’industries créatives, entrepreneurs, membres de la société civile et Hauts représentants d’institutions de l’UE, de Ministères de la région, d’organisations internationales et locales. Outre les Ministres slovènes Miro Cerar et Zoran Poznič et le Secrétaire Général de l’UpM en tant qu’co-organisateurs, la Ministre algérienne de l’Industrie, Djamila Tamazirt, le Ministre de la Culture du Monténégro, Aleksandar Bogdanović, et le Ministre du Développement économique du Kosovo, Valdrin Lluka, le Ministre palestinien de l’Économie, Khaled Al-Osaily.

Aussi avanse-t-on ; si la première édition en avril 2018 avait passé en revue la situation régionale dans le secteur de la culture et de la création, le Forum de cette année a posé les bases d’une action collective.

Placé sous le thème de : « Creative Capital United », le forum 2019 a été organisé dans le but de rassembler les forces au niveau régional et sectoriel de l’éducation à l’économie afin d’accompagner l’élaboration des politiques.

A noter aussi que le Forum s’inspire du programme positif pour la jeunesse, une initiative slovène lancée pour la première fois dans les Balkans occidentaux et intégrée en 2017 dans la feuille de route de l’Union pour la Méditerranée. Le manque de perspectives pour les jeunes fait parti des défis régionaux les plus pressants. Le secteur de la culture et de la création est en train de se transformer en créant des emplois et des opportunités, en particulier pour les groupes sociaux vulnérables. L’objectif du Forum est de démontrer le potentiel des clusters et des industries créatives en tant que moteur de la croissance économique et de la résilience sociale dans la région sud de la Méditerranée.

A Propos de l’Union pour la Méditerranée

L’Union pour la Méditerranée (UpM) est une organisation euro-méditerranéenne intergouvernementale réunissant les 28 pays de l’Union européenne et les 15 pays du Sud et de l’Est de la Méditerranée. L’UpM vise à renforcer la coopération et le dialogue régionaux à travers la mise en œuvre d’initiatives et de projets concrets ayant un impact tangible sur les citoyens, notamment les jeunes et les femmes, afin de répondre aux trois objectifs stratégiques de la région : la stabilité, le développement humain et l’intégration. Son secrétariat général se situe à Barcelone, en Espagne.