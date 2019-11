LES TRAILERS AZIZ EL AKAD ET BLANCHARD KARINE REMPRTENT LA PREMIERE ETAPE DU 4ème « RACE DESERT MARATHON »

MOHAMMED DRIHEM

Jeudi 14 novembre 2019, le champion olympique marocain Brahim Lahlafi accompagné de Xavier Clergerie ; Directeur général Délégué au sein de l’entreprise société d’Organisation de Salons SODES en France ; a donné le premier coup de starter au départ de la première étape du 4ème « Race Désert Marathon » reliant la ville d’Erfoud au Bivouac Belle étoile dans la grande mer des dunes de l’Erg Chebbi au milieu du désert sur une distance de 46 kms.

Co-organisé par les associations sportives : « Sport solidarité » et « Sport et Natures » avec le concours de la Province d’Errachidia du Mercredi 13 au Dimanche 17 novembre 2019; cette 4ème édition du « Race Désert Marathon » reliant la ville d’Erfoud aux Dunes de Merzouga en 03 jours/03 étapes a connu la participation d’une trentaine de trailers des deux sexes venant de France, d’Espagne, d’Italie, d’Autriche et du Maroc.

Lors de cette première étape du 14 novembre qui n’a connu qu’un seul abandon ; tous les concurrents ont pu franchir la ligne d’arrivée pour arriver au bivouac la Belle étoile et ce ; malgré les difficultés du terrain caillouteux et sablonneux, la température des 26 degrés et le vent d’en face.

La première marche au podium de cette étape chez les Hommes est revenue au trailer El Akad Aziz qui a parcouru la distance des 46 kms en 03h59mn03 suivi de Bounggad Slimane classé deuxième après avoir réalisé un chrono de 04h51mn38 et d’Imad El Idrissi qui a occupé la troisième place au podium avec un chrono de 04h57mn45.

Chez les Dames ; la française Blanchard Karine qui a parcouru la longue distance des 46 Kms en 05h24mn31 s’est vu placée en tète du classement de sa catégorie suivie de Ben Youssef Sarah classée seconde après avoir traversé le parcours de l’étape en 06h30mn18.

La deuxième étape du « Race Désert Marathon » prévue pour le vendredi 15 novembre reliera le Bivouac belle étoile à Mardani sur une longueur de 35 Kms.

A signaler que Xavier Clergerie, fondateur du Who’s Next et mandataire de huit entreprises dont son mandat principal est Directeur général délégué au sein de l’entreprise Société d’Organisation de Salons SODES en France a traversé la distance 2700 km en vélo tout terrain (VTT) pour relier Valence (France) à Erfoud (Maroc) pour être de la fête au départ du 4ème « Race Désert Marathon » aux cotés de Mrs Karim Mosta et Abdelkader El Mouaziz présidents respectifs des associations sportives « Sport solidarité » et « Sport et Natures » Co-organisatrices de l’évènement.

Forts de leur expérience dans le désert, Karim Mosta et Elmouaziz Abdelkader ont mis en place cette épreuve accessible à tous pour aller à la découverte de cette magnifique région désertique du Tafilalet et notamment pour courir, marcher, et méditer dans les grands espaces désertiques du Maroc dont les valeurs seront la convivialité, la solidarité, le partage, les rencontres, le respect de la nature et de ses habitants.