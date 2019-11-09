مشروعه الدعامة لتعديل تدفق الدم لمساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني، الطبيب المغربي يوسف العزوزي يفوز بلقب أفضل مخترع في العالم العربي

عبدالقادر كتــرة

فاز الطبيب المغربي يوسف العزوزي الذي يبلغ من العمر 27 عاماً بلقب أفضل مخترع في العالم العربي بعد الاستحواذ على النسبة الأكبر من أصوات الجمهور ولجنة التحكيم، 9 نوفمبر 2019 بالدوحة عاصمة قطر، بما قدمه من خبره تقنية ومقدرات تجارية فذة، خلال الموسم الحادي عشر من « نجوم العلوم » لبناء واختبار وتطوير تقنية مبتكرة.

وترقب المشاهدون البرنامج بشغف لدعم المتأهلين الثلاثة الذين بلغوا مرحلة التصفيات الختامية، بعد أشهر من الجهد والعمل الدؤوب خلال الموسم الحادي عشر من « نجوم العلوم » لبناء واختبار وتطوير تقنية مبتكرة، (ترقبوا) النتيجة النهائية، التي تعتمد على تصويت الجمهور عبر شبكة الإنترنت، وتصويت لجنة التحكيم.

ولم يستطع يوسف إخفاء فرحته العارمة ومشاعره الجياشة، عندما أعلن مقدم البرنامج خالد الجميلي أن مشروعه الدعامة لتعديل تدفق الدم حصل على أعلى العلامات، والتي بلغت 93.8 ليحصد لقب البرنامج بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 300 ألف دولار أمريكي. وتهدف الدعامة لتعديل تدفق الدم إلى مساعدة مرضى فشل القلب الاحتقاني في جميع أنحاء العالم، عبر تحسين كفاءة توزيع الدم.

وفي تعليق له، قال يوسف: » ما زلت مندهشًا حتى الآن، لطالما آمنت أن هذه الفرصة التي سوف أستطيع من خلالها إنقاذ حياة ملايين الأشخاص هي نعمة من الله تعالى. وأريد أن أستغل هذا المنبر لأوجه لكل شخص دعمني في هذه الرحلة خالص الشكر والمحبة، وأنا واثق أن هذا الانجاز هو فقط البداية ».

وحصلت الدكتورة الأردنية نهى عوني أبو يوسف صاحبة مشروع لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة على المركز الثاني عن جدارة بمجموع علامات بلغ 42.9، لتحصل بذلك على جائزة قيمتها 150 ألف دولار أمريكي، و يعود اللاصق المفعّل لجفن العين المغموشة بالنفع على حياة المصابين بشلل الوجه في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل هذا اللاصق على جعل العين ترمش بشكل طبيعي من خلال نبضات كهربائية صغيرة.

كما جاء المهندس القطري عبد الرحمن صالح خميس في المركز الثالث بمجموع علامات بلغ 40.3 لابتكاره سجادة الصلاة التعليمية التفاعلية المصممة لمساعدة الأطفال المسلمين والأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام حديثًا في جميع أنحاء العالم على تعلم كيفية أداء الصلوات بشكل أفضل، ليحصل على جائزة نقدية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، لمواصلة تطوير اختراعه.

« نجوم العلوم » هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت.