الرشيدية تحتضن فعاليات المهرجان الجهوي لموسيقى الشباب النسخة الثانية السبت والاحد 16-17 نونبر 2019

تحتضن مدينة الرشيدية، خلال الفترة من يوم السبت 16 نونبر الجاري إلى يوم الاحد 17 نونبر 2019، بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الجهوي لموسيقى الشباب”، الذي سيقام تحت شعار “ الموسيقى والشباب ابداع وفن”.

ويتضمن برنامج هذا الحدث الثقافي، الذي تنظمه الجمعية الوطنية للطفولة والتربية الاجتماعية فرع الرشيدية ،بدعم من وزارة الثقافة و الشباب والرياضة – قطاع الثقافة وبنسيق مع المديرية الجهوية وزارة الثقافة و الشباب والرياضة – قطاع الثقافة- بجهة درعة – تافيلالت ،تنظيم ورشات في مجال الموسيقى و عدة أمسيات فنية يحييها فنانون من شباب الجهة.

وأوضح بلاغ للمنظمين، أن هذا المهرجان يهدف إلى تعزيز الدينامية الثقافية بمدينة الرشيدية ، ولاسيما مجال الموسيقى.