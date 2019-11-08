في ظل إهمال المجلس البلدي لساحة زيري بن عطية وغياب الحراسة والصيانة، إتلاف الأعمدة الكهربائية وبروز أسلاكها الخطيرة على الأطفال والمارة بوجدة

عبدالقادر كتـرة

في مشهد يثير الاشمئزاز والتقزز، تحولت الأعمدة الكهربائية المحيطة بساحة زيري بشارع الأمير مولاي الحسن بوجدة، إلى قنابل غير موقوتة أو ألغام تصطاد ضحايا من أطفال أو مارة، بعد أن أتلفت أو سرقت بويباتها وكشفت عن أسلاكها الكهربائية الحاملة لتيار كهربائي متوسط، وتركتها في متناول أي مواطن صغير أو كبير غافل قد يلمسها.

كما تتحول بعض أركان الساحة المقابلة للمركز الثقافي البلدي خلال الحفلات والسهرات والمعارض إلى مطرح للأزبال ومرحاض يتبول ويتغوط فيه المارة من عديمي الضمائر وملجأ للمتسكعين والمتشردين والسكارى، بعد تكسير واجهتيه الزجاجية وترقيعهما بالألواح الخشبية، في لوحة بشعة تسيء إلى فضاء يضم إبداعات فنية محلية ووطنية ودولية .

من جهة أخرى، لا يتمالك المواطن العابر للساحة للتعبير عن غضبه وامتعاضه لما يجري للفضاء الضخم بساحة « زيري بن عطية »، التي تم تشييدها مكان إعدادية « باستور » إحدى المؤسسات التعليمية التاريخية ، كما أصيبت بعض أركانها بالتلف والإهمال في غياب الصيانة والحراسة وفي غياب الحسّ والوعي الوطنيين وفي ظل انعدام حراسة وتجاهل مجلس الجماعة الحضرية للمدينة الألفية.

لقد سبق أن تعرض زجاج واجهات رواق الفنون الأمير مولاي الحسن بساحة زير بن عطية بوجدة، إلى عملية تكسير من طرف أشخاص مجهولين قد يكونون شبانا أو أطفالا أو متسكعين، نتيجة التراشق بالحجارة والتدافع بقوة أثناء اللعب واستعمال أدوات في « حروبهم » تتواصل مساء كلّ يوم، كما تحولت الساحة إلى ملعب لكرة القدم .

أركان الساحة ورواق الفنون الذي يحتضن على مدار السنة معارض فنية والأزقة المتفرغة عن الأحياء المحيطة المطلة على الساحة، حوّلها متشردون ومتسكعون ومومسات وفتيات تتعاطين للفساد واللقاءات الغرامية في بعض المواسم خاصة منها الصيفية، حسب عون سلطة ومسؤول عن المجال الفني والثقافي، وإلى مرحاض لإفراغ متاناتهم وبطونهم في غياب مراحيض عمومية، تنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف وتبعد المارة وتقلق راحة زوار المعرض، مع العلم أن المئات من المواطنين يرتادون الساحة كلّ مساء.

سُرقت المضختان الاثنتان اللتان كانتا تضخان الماء في النافورة (كلفتا 12 مليون سنتيم) وكانتا تلطفان الأجواء، كما أتلفت الكرات الحديدية المؤثثة لأرضية الساحة واقتلعت المجسمات الفنية ولم يفكر المجلس البلدي إلى إعادتها إلى مكانها، لكن هذا الأخير غائب ولم يبد أي اهتمام لذلك.

ساحة « زيري بن عطية » التي شيدت بغلاف مالي بلغ 19 مليون درهم، في 4 ماي 2010، تتعرض لعملية اغتيال بشعة أمام مرأى مجلس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة الذي أوكل إليه أمر حمايتها وصيانتها بل ساهم في تدميرها بالترخيص لتنظيم وإقامة سهرات فنية ومعارض تجلب الآلاف من المواطنين لكن دون التفكير في وضع استراتيجية لحمايتها.

وتضمنت عمليات التهيئة، التي امتدت على مساحة 8000 متر مربع، توسعة رواق الفنون وفتحه على الساحة الجديدة وتشييد مسرح للهواء الطلق وبناء المدرجات وبناء سبعة أقواس ومجسمات فنية وإحداث نافورتين وتبليط أرضية الساحة بالرخام إلى جانب أشغال الكهربة والتشجير، قد تبقى مجرد ذكريات أو صور تاريخية بعد ضياعها كما وقع للعديد من المآثر