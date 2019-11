Fès-Cordoue:Signature d’une convention de coopération entre la fondation Ibn Al Khatib et l’Academie Royale des Sciences, des Belles Lettres et des Arts Nobles de Cordoue

Mohammed DRIHEM

Cordoue : Jeudi 07 Novembre 2019, Une convention de coopération a été conclue ce jeudi à Cordoue entre la Fondation Ibn Al Khatib de Fès présidée par le Pr Mohammed Mezzine et l’Academie Royale des Sciences, des Belles Lettres et des Nobles Arts de Cordoue conduite par son directeur José Cosano.

En vertu de cet accord, les deux parties conviennent de contribuer au développement des programmes et activités à caractère culturel et à la promotion d’activités socioculturelles dans les secteurs de la publication, des échanges des expériences dans les domaines des recherches historiques,scientifiques littéraires et artistiques.

Le Pr Mohammed Mezzine a salué la signature de cette convention de cooperation qui ne peut durer et réussir dans ses nobles objectifs que par le maintien et le renforcement des rapports entre les personnes et les institutions. Pour sa part, le directeur de l’académie royale a loué la conclusion de cette convention pour asseoir les relations entre les deux institutions sur des bases solides fondées sur l’histoire millénaire , le patrimoine commun entre les deux villes et une vision prometteuse sur l’avenir.

La conclusion de cette convention s’est déroulée au siège de l’académie royale en marge de l’ouverture du colloque International «A la Rencontre de nos deux cultures : Fès -Cordoue » qui se tient du 7 au 9 novembre courant à Cordoue.

Ce colloque est organisé par la Fondation Ibn Al Khatib de Fès et l’Académie royale des sciences, des belles lettres et des arts nobles de Cordoue en partenariat avec le Conseil Régional du Tourisme (CRT) de Fès- Meknès, la commune de Fès et la Fondation Paradigma de Cordoue, rappelle-t-on.

Le Vice President de la commune de Fès, chargé des affaires culturelles, Hassan Mouhib, a pour sa part, exalté la tenue de ce colloque qui traduit les relations historiques millénaires existant entre Fès et Cordoue et salué la convention de coopération entre les deux institutions qui augure d’un avenir radieux et prometteur entre la cité Idrisside et capitale intellectuelle et spirituelle du royaume et la ville de Cordoue.

Le président délégué du Conseil Régional du Tourisme de Fes -Meknès, Yasser Jawhar a indiqué , à son tour, que la participation des professionnels du tourisme à ce colloque international a pour objectif de faire la promotion touristique de la médina de Fès qui a bénéficié de la hausse sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, soulignant que cette promotion ne peut réussir sans l’apport des universitaires et des chercheurs dans le domaine du patrimoine commun entre les deux cités millénaires.

Les coordinateurs entre l’Academie Royale de Cordoue et la fondation Ibn Al Khatib, Mme Maria Jesus Viguera et M.Manuel Gahete Jurado ont apprécié à sa juste valeur ce colloque international qui s’inscrit dans l’histoire, la culture et le patrimoine partagé entre les villes séculaires Fès et Cordoue.

Il convient de signaler que la vice-présidente de la commune de Fès , chargée des relations extérieures, Btissam Dahmani Idrissi a remis des invitations au directeur de l’académie et aux coordinateurs entre la fondation Ibn Al Khatib et ladite académie royale pour participer au forum économique de Fes-Meknès qui sera organisé au début du mois de décembre à Fès avec la participation des représentants des villes jumelées avec Fès et des opérateurs économiques étrangers.