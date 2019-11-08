بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء : فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة يشرف على توزيع معدات وتجهيزات لفائدة التعاونيات والجمعيات المنتجة بالإقليم

تخليدا للذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، تراس يومه الخميس 07 نونبر 2019 الجاري السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة والسيد المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال ورئيس المجلس الإقليمي والمديرة الإقليمية للصناعة التقليدية، حفل توزيع معدات وتجهيزات لفائدة التعاونيات والجمعيات المنتجة بالإقليم المستفيدة من الشطر الأول من البرنامج الطموح لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الدي سبق وأن أعلن عليه عامل الإقليم للتعاونيات النسائية في الأشهر الماضية ،الدي مول بغلاف مالي يناهز 2 مليار سنتيم، ممول من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكدا وكالة تنمية أقاليم الشمال والقطاع الوزاري المكلف بالصناعة التقليدية و برنامج التنمية المجالية الحسيمة منارة المتوسط.

ويستهدف هذا البرنامج التنموي الواعد ما يناهز 400 جمعية وتعاونية منتجة بالإقليم لمدة ثلاث سنوات حيت تمكنت اليوم من تسلم المعدات والتجهيزات واحدت الاليات في مجال الخياطة والطبخ وسيتم مواكبتها في تسويق منتوجاتها عبر بناء فضاء دائم لتسويق منتوجاتها بحي ميرادور بالحسيمة وكدا خلق بوابة الكترونية والتعاقد مع وكالة رائدة في مجال التسويق.

وسيساهم هدا البرنامج في خلق ما يناهز 4000 فرصة عمل جديدة لفائدة العاملين بهده الجمعيات والتعاونيات التي أثني عليها السيد العامل وعلى مجهوداتها في مجال التشغيل التضامني. هذا وقد عبر الحاضرون في هذا الاجتماع، وعلى رأسهم رؤساء ورئيسات الجمعيات والتعاونيات عن شكرهم وامتنانهم للسيد العامل والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وطلبوا من السيد العامل رفع ايات ولائهم واخلاصهم لجلالة الملك محمد السادس نصره الله