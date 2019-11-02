إعطاء الانطلاقة لمشاريع اجتماعية وتنمية بإقليم إفران

عبد العزيز لفلاحي

شهد ت مؤخرا مجموعة من المناطق التابعة لاقليم إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع ذات الطابع الاجتماعي والتنموي من طرف عامل الإقليم السيد عبد الحميد المزيد ورئيس المجلس الإقليمي السيد حمو أوحلي والتي تأتي تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الأربعة وأربعون لانطلاق المسيرة الخضراء .حيث تم تسليم مفاتيح 04 سيارات نوع (الدوستر)لسريات الدرك الملكي بالإقليم كمساهمة من المجلس الإقليمي بمبلغ 2.3 مليون درهم و03 مفاتيح سيارات إسعاف لفائدة الجماعات الترابية(تزكيت-تيمحضيت-واد افران)

ممولة من طرف جهة فاس-مكناس وعلى مستوى الدعم الطبي بالإقليم لفائدة مرضى القصور الكلوي فقد إعطاء الانطلاقة لخدمات المركز تصفية الكلي بحي بام بإفران والتي تبلغ طاقته 20 سرير حيث ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تهيئته وتجهيزه بمبلغ 2.3 مليون د ويمتد على مساحة 400 م2 وسيساهم هدا المركز في تخفبف عبئ تنقل المرضى إلى المراكز الأخرى. كما تمت بالمناسبة افتتاح حديقة ساحة محمد الخامس حيث ساهم هدا المشروع في تاثيت فضاء وسط المدينة ويتكون من 6 نفورات مجهزة بإحداث التقنيات خاصة على مستوى الأضواء الملونة والتجهيزات وبلغت تكلفة هدا المشروع

12 م درهم. وعلى مستوى مدينة ازرو تم اعطاء الانطلاقة لخدمات المركز المتعدد التخصصات للنساء والدي يضم عدة اجنحة مخصصة لورشات التكوين الداتي’ الحلاقة ’ الطبخ’ محو الامية’ الانصات والدعم النفسي لضحيا العنف بالاضافة الى فضاء الاقامة المحددة وقد تم تشييد هدا المشروع الاجتماعي من طرف المباذرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ2 مليون درهم ومساهمة التعاون الوطني ب600 الف درهم .ويعتبر هدا المركز نمودجي في مجال حماية النساء وتقوية قدراتهم. ومن اجل محاربة الهدر المدرسي وتشجيع التمدرس بالوسط القروي فقد اعطيت الانطلاقة لبناء الدار الطالب بمركز سيدي عدي بطاقة استعابية 40 سرير بمساهمة المبادرة الوطنية بمبلغ 1.8 مليون درهم.ولفك العزلة عن ساكنة مجموعة من الدواوير وتوفير البنية التحتية لتشجيع الاقتصاد الفلاحي والسياحي انتقل عامل اقليم افران الى تلك المناطق التابعة للجماعتين الترابيتين سيدي المخفي وواد افران لاعطاء الانطلاقة لفتح مجموعة من المسالك والوقوف على الاشغال بها وقد بلغ عددها 5 مسالك كلفت حوالي 10 مليون درهم. وقد خلفت عملية انطلاقة هده المشاريع دات الطابع الاجتماعي والتنموي ارتياحا لدى الساكنة بالاقليم.