جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية رؤيتنا « حول واقع الصحراء المغربية « 

إن الصحراء ليست فقط مغربية ، وليست فقط جزءا لا يتجزأ من المغرب ،بل كانت الصحراء مغربية عربية إسلامية لا تحتاج إلى دليل ..

فالصحراء مغربية وهي الحقيقة التي وقفت عليها والتي تؤكدها الأدلة التاريخية بأن المملكة المغربية مارست سيادتها على الصحراء باستمرار عبر القرون منذ بداية التاريخ السياسي وتجسد ذلك من منظور جغرافي ولغوي وثقافي وديني وعرقي ..

في ان أول مملكة مغربية تأسست في عهد الإسلام هي دولة الأدارسة وكانت عاصمتها فاس، مضى على تأسيسها اليوم ثلاثة عشر قرنا وبني مسجد القرويين بها عام 245 الهجري (857م) ..والحقيقة هي ايضا عندما أقرت محكمة لاهاي الدولية سنة 1975 حين سلمت بقيام علاقة ارتباط بين المغرب وصحرائه مجسدة في فروض البيعة التي كان أهل الصحراء يقدمونها لملوك المغرب…….

حيث ان الجميع يعلم بأن المغرب لم يدخل اراضيه الصحراوية غازيا أو محتلا بل دخلها سلميا ..

والكل يتذكر يوم السادس من نوفمبر من العام 1975 حين تحركت الاف الجماهير المسالمة في مسيرة خضراء نحو الحدود المصطنعة قاصدة أرض الصحراء سلاحهم القرآن الكريم والأعلام المغربية متحدية القوة الاسبانية التي كانت تتمركز هناك..

وأمام هذا الزحف السلمي وافقت اسبانيا على اجراء المفاوضات مع المغرب وانهاء الاحتلال الاسباني لهذا الجزء الغالي من الوطن .

اذا لماذا احتجاز آلاف المواطنين الصحراويين في مخيمات تندوف على بعد عشرات الكيلومترات من الحدود المغربية الجنوبية والذين يزالون يعيشون في ظروف قاسية ، ينتظرون مصيرهم ويتطلعون بعد سنوات الانتظار الطويلة ، الى العودة الى وطنهم وديارهم .

اذا ما هو الهدف من وراء احتجاز هؤلاء المواطنين الصحراوين و » تسويق » قضيتهم للمجتمع الدولي على أساس أنهم » لاجئين » ؟

اليس تحرير المغاربة الصحراويين بمخيمات تندوف واجب انساني وحقوقي وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته …….

وما هو وضعية هؤلاء المواطنين الصحراويين ومعاناتهم بعيدا عن الوطن في ضوء المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وحقوق » اللاجئين « ..

ما هو وضع حقوق الانسان في مخيمات تندوف ؟

وما هي حقوق الانسان في المواثيق الدولية :

ولان هناك تجاوزات خطيرة لحقوق الانسان داخل هذه المخيمات تمثلت في تقييد حرية التعبير والتجمع والتنقل بل وحتى الاتصال فيما بين سكان المخيمات فضلا عن تقييد حرية التحرك للمنظمات الحقوقية والانسانية داخل هذه المخيمات ..

ان المجموعة الدولية مدعوة اليوم الى تحمل مسؤولياتها والعمل على أن يتمكن المواطنين الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف من الحصول على أوراق تتبث هويتهم ووثائق سفر تمكنهم من السفر عبر الحدود بكل حرية وممارسة حقهم.. في حرية الاختيار بين حق » العودة الى الوطن المغرب أو البقاء في مخيمات تندوف » كما نصت على ذلك المواثيق و المعاهدات الدولية والاقليمية لحقوق الانسان وحقوق اللاجئين ..

وليعلم الجميع أنه قد حان الوقت لكي يتدخل المجتمع الدولي وخاصة الهيئات الدولية المكلفة بالدفاع عن حقوق الانسان من أجل كسر جدار الصمت المفروض على اللاجئين الصحراويين » بتندوف

وفي سابقة من نوعها اعلنت المملكة المغربية منذ عام 2007،الى مبادرة الحكم الذاتي أساس الحل السياسي لنزاع الصحراء المغربية الحكم الذاتي في الصحراء الغربية .. وهي المبادرة التي طرحها المغرب كحل لإنهاء نزاع الصحراء الغربية والتي تمنح منطقة الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ .برموز السيادة كالعلم والسياسة الخارجية والعملة وغيرها، واعتبرها مبادرة جدية لإنهاء النزاع تمر عبر استفتاء شعبي لسكان الإقليم ولاقت دعما دوليا واسعا .

وايجاد حل سريع ونهائي لمعاناة عشرات الآلاف من المحتجزين الصحراويين في مخيمات تندوف ..

والتي توجت بان اقتنع بها المجتمع الدولي من خلال تبنيه لمقترح المغرب الذي ما فتئ صاحب جلالة

الملك محمد السادس مصرة الله يؤكده كحل نهائي للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية والمتمثل في تمتيع هذه الربوع بنظام الحكم الذاتي………

لذا على الهيئات الوطنية وكافة مكونات المجتمع المدني والمكونات السياسية الصحراوية ان تشارك من أجل وضع ملف الصحراء على مساره الصحيح ومناصرة مقترح الحكم الذاتي..

انطلاقا من الخطاب الملكي الداعي إلى تفعيل الدبلوماسية الشعبية من أجل تفعيل المقترح باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء..

ان قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد وانما هي قضية الجميع من مؤسسات الدولة والبرلمان والمجالس المنتخبة وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية وهيئات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وجميع المواطنين .

ان الدفاع عن مغربية الصحراء بشكل واقعي ومنطقي وعقلاني ينبغي أن يستمد شرعيته من المرجعيات التاريخية والقانونية،

الذي استوجب على جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية ان تقوم بهذه المهمة في الدفاع عن الحق الاصيل بمغربية الصحراء وهو حق عليها ان تتصدي لأعداء هذا الوطن تحت الراية المغربية بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصرة الله تحت شعار الله . الوطن . الملك .

لحماية الوطن وتحصينه من كل المناوئين والمتربصين وأعداء الوحدة الترابية الذين يرومون زرع التوتر والصراع سواء من الداخل أو الخارج .

والله الموفق

رئيس مجلس ادارة

جمعية الاخوة الفلسطينية المغربية

المحامي المستشار / جمال حسين محمد شامية ……… دولة فلسطين