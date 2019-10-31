مرض الديسليكسيا يضرب أطفال المغرب

محمد بربوش

اضطراب القراءة، صعوبة في القراءة على الرغم من الذكاء الطبيعي. يتأثر مختلف الناس بدرجات متفاوتة. قد تتضمن المشكلات صعوبات في تهجئة الكلمات، أو القراءة بسرعة، أو في كتابة الكلمات، أو في « القراءة الصامتة » في الرأس، أو لفظ الكلمات عند القراءة بصوت عال وفهم ما يقرأه المرء. في كثير من الأحيان تلاحظ هذه الصعوبات لأول مرة في المدرسة. عندما يفقد شخص ما قدرته على القراءة، يُعرف ذلك باسم alexia. تعد تلك الصعوبات لا إرادية والأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب لديهم رغبة طبيعية في التعلم.يُعتقد أن عُسر القراءة سببه عوامل وراثية وبيئية. بعض الحالات يتم توريثها لدى الأسر. غالبا ما يحدث ذلك لدى الأشخاص الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط (ADHD) ويرتبط مع صعوبات مماثلة مع الأرقام. قد يبدأ الاضطراب في مرحلة البلوغ نتيجة لإصابة دماغية رضية أو سكتة دماغية . عسر القراءة هو أكثر صعوبات التعلم شيوعًا ويحدث في جميع مناطق العالم. يصيب 3-7٪ من السكان. ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 20 ٪ قد يكون لديهم درجة ما من الأعراض. على الرغم من أنه يتم تشخيص عسر القراءة في كثير من الأحيان لدى الرجال، فقد تم اقتراح أنه يؤثر على الرجال والنساء بصورة متساوية تقريبا. يعتقد البعض أن عسر القراءة يجب اعتباره كطريقة مختلفة للتعلم، لها فوائدها وسلبياتها.اما في المغرب عند بعض الناس يرونا الطفل المضطرب ب DYSDYS ينعتونه بالمكلخ والكاسول والتوتا والى اخر …

فبمناسبة اليوم العالمي للديسليكسيا (عسر القراءة)، نظم المركز الوطني محمد السادس للمعاقين والجمعية المغربية للديسليكسيا أياما تكوينية دامت ثلاثة أيام 23-24-25 أكتوبر 2019، استفاد منها أزيد من 30 إطارا من الأطر التربوية والطبية وشبه الطبية التي جاءت من مختلف جهات المملكة، قام بتنشيطها الإطار الوطني والخبير الدولي في الديسليكسيا الأستاذ محمد مكاوي.

لقد عرف هذا اللقاء الوطني الهام حضور كل من السيد مدير المركز الوطني محمد السادس للمعاقين ورئيس الجمعية المغربية للديسليكسيا وممثل عن وزارة الأسرة والتضامن، وأزيد من 150 مشارك ومشاركة من آباء وأمهات ومهنيين وممثلين عن مؤسسات حكومية وجمعوية.

وقد هدف برنامج اللقاء إلى تكوين مجموعة من المهتمين سدا للفراغ الذي يعاني منه هذا المجال، وحتى يكونوا موجهين في مختلف مناطق وجهات المملكة للأسر والآباء الذين أحد أطفالهم يعاني من هذا المرض الذي من شأنه أن يحد من التطور الذهني والتعليمي للطفل.

وتكمن أهمية هذا البرنامج التكويني في كون العديد من الأسر المغربية تعاني في صمت من جراء مرض أبنائها، كما أن أسرا أخرى لا تحسن التصرف ولا التعامل مع طفلها لكونها تعنفه أو تتعامل معه بطريقة وكأنه طفل سوي كباقي أقرانه، لأنها لا تعلم أن ابنها يعاني من مرض الديسليكسيا لكونها تجهل العوارض والمظاهر التي تشير إلى هذا المرض، والتي منها:

– صعوبة تعلم الأبجدية

– صعوبة الربط بين الأصوات والحروف

– الخلط بين قبل- بعد، اليمين – اليسار، فوق – تحت

– صعوبة التمييز بين أصوات مماثلة في الكلمات وخلط الأصوات في نطق كلمات متعددة المقاطع.

إن الطفل المغربي، سواء كان سويا، أو يعاني من إعاقة بينة أو خفية، فهو طاقة مضافة لهذا البلد ولذلك قام جلال الملك محمد السادس نصره الله بإعطاء أوامره لتأسيس هذه الهيئة المختصة بهذا النوع من الأطفال حتى يأخذوا نصيبهم من الرعاية والتدريب ويتحولوا إلى طاقات مساهمة بدورها في تنمية وازدهار وتقدم هذا الوطن.