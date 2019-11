PROVINCE D’IFRANE : INAURURATION DES PROJETS SOCIO-ECONOMIQUES EN CELEBRATION DU 44ème ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE

En célébration du 44ème Anniversaire de la Marche Verte au niveau de la Province d’Ifrane ; la place Mohammed V au centre ville d’Ifrane a été rendez-vous avec la cérémonie de remise de Quatre véhicules de service d’une valeur globale de 2,30 millions de dirhams mis à la disposition du commandement provincial de la gendarmerie Royale par le conseil provincial d’Ifrane en plus de deux autres véhicules au district Provincial de la sureté nationale d’Ifrane et la remise de trois ambulances offertes par la Région Fés Meknes aux profit des collectivités territoriales respectives de Tizguite, Timahdite et Oued Ifrane.

Par la même occasion, le Gouverneur de la province d’Ifrane, Mr Abdelhamid El Mazid qui a présidée cette cérémonie de remise des contacts des véhicules en question ; a inauguré à Ifrane le projet de réaménagement du Parc Mohammed V qui s’est vu doté d’une cascade artificielle, de fontaines lumineuses , d’un mobilier urbain et d’une électrification publique rénovée pour une enveloppe budgétaire globale de 12 millions Dirhams déboursés par le Conseil Provincial d’Ifrane. Aussi ; Mr Abdelhamid El Mazid a inauguré un centre d’hémodialyse réalisé dans le cadre des programmes de l’INDH à Hay Salam d’Ifrane avec une enveloppe budgétaire de 2,3 millions de dirhams pour une capacité de 20 patients.

Au niveau de la Ville d’Azrou, le Gouverneur d’Ifrane à présidé la cérémonie d’ouverture de l’Espace Multifonctionnel de la Femme réalisé dans le cadre des programmes de l’INDH comprenant entre autres ; un atelier de coupe et couture, atelier de coiffure, salle d’alphabétisation, atelier de l’art culinaire, centre d’écoute et salle d’hébergement provisoire et dont le cout global est de 2.600.000,00 Dhs.

Par ailleurs, Mr Abdelhamid El Mazid c’est rendu dans la collectivité territoriale de Sidi El Makhfi ou il a donné le coup d’envoi aux travaux de réalisations des projets respectif de la maison de l’étudiante (Dar Taliba) prévue dans le cadre de l’INDH avec une enveloppe de 1,9 millions de Dirhams des différentes pistes a réalisées dans le cadre du FDR et du Budget du Conseil Provincial sur une distance globale de 21 km au prix total de 10,1 millions de Dirhams. Ces pistes reliant différents douars dans cette collectivité territoriale sont les pistes respectives d’Assaka Moha ou Said, Zaogiha, Bouwagri vers Wiwan, Assaka et enfin ; la piste barrage Moulay Hmad.

