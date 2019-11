UNE MEDAILLE DE BRONZE POUR L’EQUIPE NATIONALE DU HIP HOP AU CHAMIONNAT DU MONDE 2019 EN HOLLANDE

Comme annoncé en son temps ; l’équipe nationale du Hip Hop a participé au championnat du Monde du Hip Hop et Discipline assimilées « Hip Hop Unité » organisé du 17 au 19 octobre 2019 dans la ville de Leaden en Hollande.

Lors de ce championnat du Monde marqué par la participation d’environ 1000 athlètes représentant 30 pays dont le Maroc qui a été représenté par une délégation composée de 14 athlètes dont 05 dames, nos nationaux ont réalisé des résultats honorables dont notamment et surtout ; une Medaille de bronze pour notre champion Mohamed Salim résident en Suisse et une huitième place au classement général parmi les Top 10.

A rappeler qu’en préparation à ce championnat du monde, les membres de l’équipe nationale ont participé a trois camps de concentration et d’entrainement organisée a Meknès et à Rabat par la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées.

La délégation marocaine qui a représenté notre pays a ce championnat du Monde du Hip Hop est composée de 15 athlètes dont 05 dames à connaitre : Samir Moussaoui et Chakir Adam de Rabat, Hamza Barone, Faouzi Abdessamade, Ayoub Hattab, Samiha Lansari et Salma Saber de Casablanca, Manal Abdouni et Mahdi Sraidi d’Agadir, Achraf Moutane de Bouznika, Abdelmalek Baljani de Temara, Ayoub Kara, Hannioui et Yasmine Benani de Fés en plus du jeune MRE médallé résident en suisse.

Mohammed Drihem