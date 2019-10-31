ميدالية نحاسية للمغرب في بطولة العالم للهيب هوب بهولندا

حضور مشرف ونتائج متميزة حققتها العناصر الوطنــية الممثلة للمملكة المغربية في بطــولـة العــالـم للهيـب هـوب والأساليـب المـماثلة « Hip Hop Unite 2019″، التي أقيمت بمدينــة ليــدن الهــولندية أيـــام 17 – 18 – 19 أكتوبر 2019 بمشاركة أكثر من 1000 مشارك قدموا من أزيد من 30 دولة من مختلف بقاع العالم، حيث تمكن البطل المغربي محمد سليم من إحراز الميدالية النحاسية في مسابقة الفردي مبارزة هيب هوب, واحتل المنتخب المغربي المرتبة الثامنة عالميا في صنف الثنائي عروض هيب هوب.

يذكر أن لائحة العناصر الوطنية التي مثلت المغرب في هذا الاستحقاق العالمي، ضمت 14 بطلا من بينهم 5 إناث، جاءت على الشكل التالي: سمير الموساوي ( الرباط ) – حمزة برون (الدار البيضاء ) – فوزي عبد الصمد (الدار البيضاء ) – سلمى صابر ( الدار البيضاء ) – منال العبدوني ( أكادير ) – أيوب حطاب (الدار البيضاء ) – المهدي السرايدي (أكادير) – آدم شاكر (الرباط ) – أشرف موتان (بوزنيقة) – عبد المالك البلجاني (تمارة ) – أيوب كَرَى ( فاس ) – سميحة لنصاري (الدار البيضاء ) – صوفيا هنيوي (فاس ) – ياسمين بناني (فاس ).

وشارك المغرب في الأصناف الرياضية الموزعة على الشكل التالي:

صنف الفرق الصغرى هيب هوب : (2) فريقين

صنف العروض هيب هوب ثنائي كبار : (5) فرق

صنف العروض هيب هوب ثنائي شبان: (1) فريق

صنف العروض هيب هوب ثنائي فتيان: (1) فريق

صنف الفردي مبارزة هيب هوب: (9) أبطال