ما هي الأنفلونزا الموسمية وكيف نحمي أنفسنا منها؟

الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية حادة تنتقل من شخص لآخر بسهولة. هذه العدوى يمكن أن تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة خصوصا بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر أكبر وهم: الرضع والأطفال إلى غاية سن الخامسة، كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، النساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (مثل داء السكري، ارتفاع الضغط الدموي، الربو..) وضعف الجهاز المناعي.

ما هي أعراض الأنفلونزا الموسمية؟

تتسم الأنفلونزا الموسمية ب:

الارتفاع المفاجئ لدرجة حرارة الجسم؛

التهاب الحلق وسيلان الأنف؛

صداع في الرأس؛

السعال (عادة ما يكون جافا، ويمكن أن يستمر لمدة أسبوعين وأكثر)؛

آلام في المفاصل، العضلات والصدر.

يمكن للأطفال، بالإضافة إلى ما سبق، أن يعانوا من:

الغثيان؛

القيء أو الإسهال.

بالنسبة لكبار السن يمكن أن تظهر عليهم أعراض الأنفلونزا الموسمية من دون ارتفاع درجة حرارة الجسم.

كيف تنتشر عدوى الأنفلونزا الموسمية؟

ينتشر فيروس الأنفلونزا إما عن طريق:

استنشاق الرذاذ المتطاير للأشخاص المصابين بالفيروس أثناء السعال أو العطس؛

مصافحة يد شخص مصاب بالأنفلونزا، أو لمس أماكن أو أشياء ملوثة بالفيروس ثم وضع اليد بعد ذلك على العين أو الأنف أو الفم.

ما هي طرق الوقاية من الأنفلونزا الموسمية؟

سواء بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة أو المصابين بالأنفلونزا يجب عليهم اتباع طرق الوقاية وقواعد النظافة التي تسمح بتقليص خطر الانتشار وكذا خطر الإصابة، وهي كالتالي:

احترام القواعد العامة للنظافة

غسل اليدين جيدا بالماء والصابون عدة مرات في اليوم؛

تغطية الفم بالمرفق أو بمنديل في حالة السعال أو العطس؛

استعمال مناديل ذات الاستعمال الوحيد ورميها بعد ذلك في القمامة مع غسل اليدين بالماء والصابون بشكل جيد؛

تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بالفيروس؛

الحرص على تهوية المنزل وأماكن العمل.

التلقيح: تبقى الوسيلة الأكثر فعالية للحماية من الأنفلونزا هي التلقيح خصوصا بالنسبة الأشخاص المعرضين أكثر للمضاعفات الخطيرة للأنفلونزا، وهم كالتالي:

النساء الحوامل؛

الرضع والأطفال إلى غاية سن الخامسة؛

كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة؛

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة؛

مهنيي الصحة.

كما ينصح بالتلقيح ضد الأنفلونزا الأشخاص الذين لهم اتصال مباشر مع الأشخاص السالف ذكرهم وكذا كل الأشخاص الذين يرغبون في حماية أنفسهم من الأنفلونزا.

متى يجب القيام بالتلقيح؟

كل سنة ابتداء من منتصف شتنبر وذلك حتى يتمكن الجهاز المناعي من بناء دفاعاته قبل مجيء الأنفلونزا، وطيلة موسم الأنفلونزا.

هل لقاح مكافحة الأنفلونزا آمن؟

إن لقاح مكافحة الأنفلونزا هو لقاح آمن ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان. غير أنه قد تظهر على الشخص بعض الآثار الجانبية مثل:

ألم، احمرار وانتفاخ في مكان الوخز؛

ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل طفيف؛

آلام في المفاصل والعضلات؛

غثيان.

وعموما تختفي هاته الأعراض خلال يومين بعد التلقيح كما أنها لا تستدعي أي علاج طبي.

ما هي فعالية لقاح مكافحة الأنفلونزا؟

إن فعالية اللقاح ليست كاملة، بحيث أنه يحمي الأشكال الخطيرة للأنفلونزا، كما أن ذلك يعتمد من شخص لآخر. إذا أصيب الشخص بالأنفلونزا على الرغم من أنه تم تلقيحه فستكون المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالأنفلونزا أقل مقارنة بشخص لم يتم تلقيحه.

المصدر: www.sehati.gov.ma