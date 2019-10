Rabat : « La culture et le nouveau model de développement : De la marche de L’intégrité territoriale, à la marche du développement des provinces du Sud »

Mohammed Drihem / oujdacity.net

La Ville de Rabat Accueille un forum national sur le thème :

« La culture et le nouveau model de développement : De la marche de L’intégrité territoriale, à la marche du développement des provinces du Sud »

En célébration de l’anniversaire de la marche verte ; le Forum Général des Organisations Non Gouvernementales Arabo-africaines (Branche Maroc) organise un forum national sur le thème :« La culture et le nouveau model de développement : De la marche de L’intégrité territoriale, à la marche du développement des provinces du Sud » et ce, le vendredi 01èr Novembre 2019 à la salle des séminaire de la Bibliothèque Nationale du Maroc à Rabat

Organisé en partenariat avec le ministère de la culture, de la jeunesse et sport, l’Alliance Création communication internationale, la Ligue des Ecrivaines du Maroc, la Fédération Internationale des Femmes Africaines et le réseau national pour l’unité territoriale, la citoyenneté et le développement ; ce forum réunira plusieurs personnalités de renommé national et chercheurs concernés par les causes nationales invités à prendre part à ses travaux en vue de faire part de leurs expériences et aider en matière l’efficacité du nouveau model de développement au niveau des provinces du Sud , à gérer les affaires publiques selon les directives imposées par le dossier de l’unité territoriale et de les partager avec les cadres et organismes d’intérêt culturel.

Les objectifs visés par ce forum selon ses initiateurs se basent sur deux entrées : Culturelle et développementale avec les approches possibles pour trouver la solution juste et conventionnelle à la cause nationale. Dans cette optique ; le forum vise à sensibiliser les jeunes et à leur inculquer les valeurs nationales.

Selon Pr Khadija Barakat Présidente du Forum Général des Organisations Non Gouvernementales Arabo-africaines (Branche Maroc) ; une élite de chercheurs et d’experts participera à ce colloque et leurs importantes publications seront discutées à travers les axes suivants :

Rôle des medias et du patrimoine dans le rapprochement des points de vue au sein du dossier de l’unité territoriale selon un aperçu culturel qui puisse exploiter ce patrimoine en tant que substratum développemental global spécifique au Sahara Marocain.

L’administration autonome locale de point de vue culturelle et la

possibilité d’établissement d’un projet cohérant au Sahara Marocain.

La culture et l’information : Diplomaties parallèles au service de la cause nationale.

Création d’espaces pour le dialogue et la communication entre les intéressés et les chercheurs à travers les publications du prof: Nourddine Bel Haddad dans le but d’élucider les vérités historiques et juridiques qui réunissent les tribus des provinces du Sahara du Sud autour du trône alaouite. Dans ce cadre, seront discutées les œuvres suivantes :

La jeunesse marocaine et les arguments historiques et juridiques en faveur de la marocanité des provinces du Sud.

Le sultan Moulay Al Hassan premier et la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud 1873-1894.

Chaykh Mae Alanine, procureur du Sultan dans les provinces du Sud 1879-1894

A noter enfin que le Forum général des ONG arabes et africaines, connu sous le nom de Fongaf, est une organisation non gouvernementale régionale qui comprend des organisations non gouvernementales du monde arabe et du continent africain ainsi que des organisations non gouvernementales de différents continents. Diaspora arabe et africaine travaillant dans divers domaines, notamment les droits de l’homme, les enfants, la jeunesse, la paix, la culture, etc. Le Forum est également organisé par ses institutions (la Conférence générale, le Secrétariat général et le Comité exécutif)..

Le Forum a un partenariat avec de nombreuses institutions travaillant dans le domaine du travail civil. Il est également membre de plusieurs organisations régionales et internationales pour renforcer son rôle à différents niveaux dans la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement fixés par les Nations Unies la même année que le Forum général des ONG arabes et africaines.

Mohammed Drihem