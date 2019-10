L’EQUIPE NATIONALE DU HIP HOP EN HOLLANDE POUR LE CHAMPIONNAT DU MONDE 2019

Mercredi 16 octobre dernier, l’équipe nationale du Hip Hop s’est envolée de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca à destination de la ville de Leaden en Hollande où elle est appelée à prendre part au championnat du Monde du Hip Hop et Disciplines assimilées « Hip Hop Unite » prévu dans cette localité hollandaise du 17 au 19 octobre 2019 en cours.

En préparation à ce championnat du monde, les membres de l’équipe nationale ont participé a trois camps de concentration et d’entrainement organisée a Meknès et à Rabat par la Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobic, Fitness, Hip Hop et Disciplines Assimilées qui n’a ménagé aucun effort pour assurer une meilleure préparation de nos athlètes a ce grand rendez-vous international qui attire chaque année davantage d’adeptes du Hip Hop de différents pays du Globe dont notamment du Maroc.

La délégation marocaine qui représentera notre pays a ce championnat du Monde du Hip Hop est composée de 14 athlètes dont 05 dames à connaitre : Samir Moussaoui et Chakir Adam de Rabat, Hamza Barone, Faouzi Abdessamade, Ayoub Hattab, Samiha Lansari et Salma Saber de Casablanca, Manal Abdouni et Mahdi Sraidi d’Agadir, Achraf Moutane de Bouznika, Abdelmalek Baljani de Temara, Ayoub Kara, Hannioui et Yasmine Benani de Fés .

Mohammed Drihem