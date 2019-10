ERFOUD AU RENDEZ-VOUS AVEC SIDATTE2019 SOUS LE THEME : « Palmier dattier, levier d’emploi et pilier de l’économie oasienne »

La ville d’Erfoud relevant de la province d’Errachidia dans la Région de Draa-Tafilalet accueille la 9ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2019) du 24 au 27 octobre prochain sous le thème du : « Palmier dattier, levier d’emploi et pilier de l’économie oasienne ».

Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, ce salon qui se veut être un lieu tout indiqué pour mettre en valeur l’activité phoenicicole avec ses enjeux et ses défis et par là ; répondre à la nécessité de développer tout l’écosystème oasien ; est un rendez-vous annuel incontournable qui a pour objectif d’instaurer un espace de rencontre et d’échange entre les différents opérateurs concernés par l’agriculture relative à la culture du palmier-dattier afin de s’informer, de partager, et d’apprécier les progrès techniques et technologiques en matière de production et de valorisation des dattes.

Etalé sur une superficie globale de 40 000 m2 dont une surface aménagée en stands de 10 000 m2, ce Salon International des Dattes d’Erfoud accueillera quelques 220 exposants et connaitra la participation internationale de quelques 15 pays invités.

SIDATTE 2019 qui connaitra notamment la participation des région respectives de Drâa -Tafilalet, l’Oriental-Rif, Souss Massa et Guelmim Oued Noun, se composera du Pôle Institutionnels et Sponsors, Pôle International, Pôle Agrofourniture, Pôle Rahba T’mar, Pôle Machinisme agricole, Espace Produits de terroir et Espace Exposition culturelle.

PROGRAMME DU SIDATTE 2019

JEUDI 24 OCTOBRE 2019

11h 00 : Inauguration officielle du salon et visites des stands

VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

9h00 : Forum de l’investissement

11h00 : Circuits touristiques de la palmeraie du Tafilalet

15h30 : Ateliers d’information et de concertation avec la profession

18h30 : Cérémonie de remise des prix

20h00 : Soirée artistique (ville d’Erfoud)

SAMEDI 26 OCTOBRE 2019

8h30 : Journée scientifique et technique

10h00 : Visite organisée du salon pour enfants

15h00 : Circuits touristiques et culturels

20h00 : Soirée artistique (ville d’Erfoud)

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2019

15h00 : Clôture du Salon

