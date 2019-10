Les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UpM se réuniront à Barcelone A l’occasion du : 4ème Forum régional de l’UpM : « Préparer l’avenir »

La ville espagnole de Barcelone accueille le 4ème Forum régional de l’Union pour la Mediterrannée (UpM) placé cette année sous le thème : « Préparer l’avenir » et ce, le 10 octobre 2019.

Selon ses organisateurs ; ce forum qui réunira les ministres des Affaires étrangères des États membres de l’UpM dont la Maroc et qui sera coprésidé par l’UpM, la Haute Représentante de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité et la Vice-Présidente de la Commission européenne, Federica Mogherini et le ministre des Affaires étrangères et des expatriés de Jordanie, Ayman Safadi, accueillera le ministre des Affaires étrangères et de l’Union européenne et la Coopération de l’Espagne par intérim, Josep Borrell, et le Secrétaire Général de l’Union pour la Méditerranée, Nasser Kamel.

S’appuyant sur le succès des trois dernières éditions, le 4ème Forum régional de l’UpM sera l’occasion de faire le bilan des progrès réalisés à ce jour et de discuter de la voie à suivre pour renforcer le développement, la coopération et l’intégration régionale dans la région euro-méditerranéenne.

Par la même occasion de la tenue du forum régional, le Secrétariat de l’UpM organisera un événement pour présenter les principales conclusions du tout premier rapport scientifique exhaustif sur l’impact du changement climatique et environnemental en Méditerranée, élaboré depuis 2015 par un réseau de plus de 80 scientifiques de l’ensemble de la zone euro-méditerranéenne nommés MedECC – Experts méditerranéens en changements climatiques et environnementaux.

A rappeler que MedECC a été créé avec le soutien de l’Union pour la Méditerranée et du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations Unies pour l’environnement, par l’intermédiaire de son centre d’activité régionale du Plan Bleu .