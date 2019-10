La Stratégie Marocain De Défense Et Sécurité

A L’ère De La Mondialisation

EL BEKKAY DIDI :

La période de l’après-guerre froide est terminée, actuellement avec la nouvelle donne qui structure désormais l’ensemble des relations internationales, a savoir la mondialisation, qui se caractérise par un environnement toujours plus instable, donc il est devenu nécessaire d’adopter une nouvelle stratégie sécuritaire a cause de la monte en puissance de nouveaux acteurs comme la chine et l’inde…etc . Des nouveaux menaces et des risques apparait oblige les états à redéfinir les conditions de la sécurité nationale, régionale et internationale.

Le Maroc n’est pas à l’ abri de ce changement mondial En considérant l’ensemble des risques, menaces qui peut peser sur le Maroc,

La problématique de cet article s’articule sur : La stratégie de défense et de sécurité Marocaine.

Depuis 2010 et sous les directives de sa majesté le roi Mohammed VI que dieu l’assiste, le Maroc a entrepris a des changements important concernant sa stratégie et de son appareil de sécurité et de défense. Depuis, Elle a décidé a professionnalise entièrement les forces de sécurité et de défense pour appréhender la complexité de ce nouvel environnement et suive les dynamiques économiques, politiques et culturelles du pays a l’ère de la mondialisation. Dans un tel environnement, des vulnérabilités nouvelles affectent le territoire national et la population Marocaine.

L’ambition Marocaine est d’être capable d’anticiper, de réagir et de peser sur les évolutions internationales. Cette ambition conduit à la définition d’une stratégie nouvelle de sécurité nationale. Il nous faut tirer parti des révolutions de la connaissance et de l’information, prévenir l’évolution ou dissuader le risque de guerre, garantir la sécurité des citoyens, sur le territoire.

La Mondialisation Est Les Nouvelles Vulnérabilités Sur Le Territoire Et Les Citoyens .

LE TERRORISME .

Le terrorisme est considère comme de nouvelles formes de violence ,il est devenu une menace capable de frapper au cœur de tous les pays, à une échelle de violence sans précédent, avec un degré de préparation internationale et d’intensité dans l’action jamais atteint auparavant par des groupes terroristes. Djihadisme ou Fanatique.

LES GRANDS TRAFICS CRIMINELS .

Le rôle croissant des acteurs non étatiques Au-delà des activités criminelles traditionnelles drogue, armes, trafic des êtres humains qui continuent de s’épanouir, s’ajoute la fraude fiscale affectant les recettes budgétaires des Etats a cause des faillites frauduleuses et la corruption politique démontrent l’extrême difficulté de la lutte contre des activités qui utilisent différents mécanismes pour s’adopter a ceux de la mondialisation .

LES ATTAQUES CONTRE LES SYSTÈMES D’INFORMATION .

Le développement exponentiel de l’Internet a révolutionné nos modes de vie, en ouvrant de nouvel horizon en moyens de communication. Il a aussi engendré une prolifération des conflits entre une multitude d’acteurs à propos de son contrôle et sa régulation. Les tensions se cristallisent autour de l’émergence de nouvelles menaces liées à la cybercriminalité ou a l’utilisation des réseaux et des cyberattaques dans le cadre de conflits politiques, militaires, économique, de renseignement ou de politique d’influence diplomatique peut provoquer des dégâts important pour le pays.

Les Nouveaux Risques Naturels Et Sanitaires .

Le réchauffement climatique a connu une évolution considérable dans les différant régions du monde. Ces variations climatiques entrainent des risques naturels pour les pays, Cela concerne surtout les risques (inondations, sécheresse, tempêtes) sur les modes de vie habillement, production, l’habitat, les énergies, les maladies Aussi, pour recenser et comprendre Ces nouvelles menaces et opportunités, il faut pouvoir les anticiper.En envisageant la création d’indicateurs confère aux risques naturels. S’interroger sur l’efficacité de notre dispositif national de prévention.

La Stratégie De Sécurité Nationale Régionale Et Internationale.

Avec la mondialisation, de nouvelles menaces diffuses sont apparues, marquant la fin des conflits entre ennemis clairement identifiés. La stratégie de sécurité nationale marocaine a pour objective de défendre la population et le territoire dans le respect de la dignité humaine, la solidarité et la justice aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la nation.

Connaissance Et Anticipation Au Cœur De La Supériorité Stratégique Moderne .

Le renforcement des capacités de connaissance et d’anticipation apparaît aujourd’hui comme une nécessité vitale.

Cette fonction couvre cinq domaines majeurs : le renseignement ; la connaissance des zones d’opérations ;l’action diplomatique ; la démarche prospective la maîtrise de l’information

Prévention .

La sécurité nationale doit donc s’appuyer sur une stratégie de prévention qui repose sur des moyens diplomatiques, économiques, financiers, militaires, juridiques et culturels.

Dissuasion .

Pour les dix années à venir, les progrès technologiques peuvent créer de nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité Marocain par exemple les drones, La prolifération des armes nucléaires, biologiques, chimiques ainsi que celle des missiles balistiques. Donc le Maroc doit se préparer a ses menaces en construisant une force de frappe de dissuasion dans un objectif défensif contre tous les risques qui peut atteindre la population et la nation.

Protection .

La stratégie de sécurité nationale la protection de la population et du territoire doit s’exercer face à deux types de risques : les agressions intentionnelles, telles que les actes de terrorisme, les attaques informatiques majeures, la menace de frappe par de nouvelles armes en particulier balistiques, les risques non intentionnels, tels que les crises sanitaires forte , les catastrophes naturelles d’intensité nouvelle du fait des évolutions de l’environnement et du climat, enfin les catastrophes technologiques.

Intervention .

Il est également essentiel de développer les capacités de lutte contre les trafics qui menacent la sécurité intérieure, ce qui implique une présence suffisante en Méditerranée, au sahel en Afrique et l’adaptation de dispositif militaire et de sécurité a la coopération interne entre les services entre de sécurité et externe avec les pays Africain et Européen dans le cadre des accords multilatéraux ; L’objectif et de faciliter la lutte contre les formes d’insécurité qui menacent aussi bien le continent Africain que l’Europe, en particulier les grands trafics d’origine criminelle et l’action des groupes terroriste.

La Continuité Entre Sécurité Intérieure Et Sécurité Extérieure

La distinction traditionnelle entre sécurité intérieure et sécurité extérieure n’est plus pertinente. Le terrorisme agit sur les territoires des pays à partir d’implantations multiples, tout en cherchant à infiltrer les sociétés. La criminalité organisée exploite les avantages de la mondialisation. La vulnérabilité des systèmes d’information n’a ni territoire ni frontière. Il en va de même pour les risques naturels ou sanitaires. Une telle continuité revêt désormais une dimension stratégique dont il est urgent que le Maroc tire toutes les conséquences. Elle implique la définition de stratégies d’ensemble, intégrant les différentes dimensions de la sécurité dans une même approche qui doit prendre en considération Les relations international, les changements géopolitique mondiale les enjeux à l’échelle planétaire, ainsi que les dimensions internes.

La Formation Et L’entraînement Des Personnels.

La complexité des opérations de gestion de crise nécessite une nouvelle approche qui intègre et impliqué les personnes civiles dans cette gestion.

Ainsi Les personnels civils et militaires du pays bénéficient de formations communes, conduites selon les critères des interventions. Les formations, initiale et continue, générale et spécialisée, seront de plus en plus conçues dans cette perspective, dans ce contexte en applaudie la vision juste du roi Mohammed VI que dieu l’assiste concernant le service militaire obligatoire pour les jeunes Marocain initiatives voient le jour dans ces domaines et devront être menées à bien dans les années à venir.

EL BEKKAY DIDI ETUDIANT CHERCHEUR EN CEOPOLITIQUE