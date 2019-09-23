سناء غوار من مدينة تازة تفوز بلقب ملكة جمال المرأة الامازيغية بشمال افريقيا ضمن فعاليات مهرجان تيليلي بافران

افران (المغرب) عبد العزيز لفلاحي

سناء غوار الصحفية المتدربة من مدينة تازة بلقب ملكة جمال المرأة الامازيغية بشمال افريقيا توجت الانسة

ودلك خلال الحفل الدي نظمته الجمعية الاقليمية لتنمية المناطق الجبلية بقاعة المناظرات بافران بمناسبة فعاليات الدورة التانية لمهرجان تيليلي للمراة وامتدت فعاليات هده الدورة من 20 شتنبر الى غاية 22 منه والتي عرفت مشاركة دولية لمنطقة شمال افريقيا دولة تونس كضيفة شرف هده الدورة الى جانب الجزائر وليبيا والمغرب وقد تضمن برنامج هده التظاهرة الثقافية الامازيغية عدة مسابقات دات الطابع الادبي والفني وهي مسابقة اختيار ملكة جمال شمال افريقيا امسيات فنية بمشاركة فنانين محليين ودوليين , مسابقة في الرواية والقصة القصيرة الامازيغية بمشاركة شباب شمال افريقيا.

فيما تضمن البرانامج العلمي لهده الدورة ثلاتة ندوات موضوعاتية حول الصناعة الثقافية-الديبلوماسية الثقافية الموازية- التجربة الابداعية النسائية الامازيغية في ظل الديبلوماسية الموازية.

ويهدف هدا المهرجان حسب منظميه الى تكريم المرأة الامازيغية وابراز دورها كشخصية فاعلة في محيطها عبر المحافظة على الثقافة الامازيغية ونقلها من جيل الى جيل كما تسعى هده التظاهرة الى جعل من الديبلوماسية الموازية جسرا لتعميق اواصر الشراكة والتواصل مع شعوب شمال افريقيا واستحضار اشعاع المنطقة ومؤهلاتها الثقافية والسياحية والعمرانية.