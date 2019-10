LE CLUB ANERGUI DREAM TEAM ORGANISE LE 5ème TRAIL INTERNATIONAL DE L’ATLAS CENTRAL

Le Club “ANERGUI DREAM TEAM” en partenariat avec le conseil Régional de Béni Mellal/Khénifra, le conseil Provincial d’Azilal, le conseil de la collectivité territoriale d’Anergui et le Géo parc M’Goun Organise la 5ème édition du « Trail International de l’Atlas Central » du O4 au 06 Octobre 2019 prochain à Anergui dans la Région d’Azilal.

Lors de cette nouvelle édition du Trail Internationale de l’Atlas Central ; les participants seront appelé à parcourir une distance de 35 Km à travers pistes et sentiers battus des montagnes de la belle Région d’Anergui et sa vallée d’Assif Melloul qui offre aux visiteurs la possibilité de flâner sans inquiétude à la découverte des différents villages traditionnels de la vallée et profiter de la fraîcheur de la rivière aux heures les plus chaudes pour une agréable baignade et surtout, la découverte des nombreuses balades et excursions à pied ou à dos de mulet possibles au départ de la vallée pour aller à la découverte des gorges de l’Assif Melloul, des sommets et plateaux voisins et des villages aux alentours.

Aussi ; les organisateurs de cet évènement sportif ont prévu l’organisation d’une randonnée pédestre de 20 km à la découverte de la vallée d’Anergui située à 1500 mètres d’altitude au cœur des Hautes Montagnes du Haut Atlas Central.

Située à 320kms de Marrakech, la vallée d’Anergui est une vallée de l’Atlas marocain, traversée par l’Assif Melloul et ses gorges impressionnantes qui séparent le Haut Atlas du Moyen Atlas.

Isolée au cœur des Hautes Montagnes de l’Atlas Marocain, la vallée d’Anergui a conservé ses traditions nomades et grâce à une eau abondante les tribus berbères Aït Sukhmane et Ait Abdi se sont sédentarisées dans la région, tout en menant une vie semi-nomade avec leurs troupeaux sur les plateaux d’altitude du Kousser

Cette attirante vallée d’Anergui, possède les villages-citadelles parmi les plus beaux de l’Atlas. Leur architecture, typique, est d’une beauté rude et simple, notamment les –ighremen – silos citadelles en pisé et briques crues où on entrepose les récoltes et biens précieux pendant les transhumances. Autour des ighremen, s’agglutinent les demeures villageoises –tadrouine- maisons cubiques d’un seul niveau, où le soleil se faufile à travers les entrelacs en fer forgé

