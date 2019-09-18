عامل اقليم افران يتابع عن قرب مشاريع البنية التحتية لفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية بالاقليم

في اطار البرامج التي تستهدف النهوض بالمناطق المتواجدة باعماق جبال اقليم افران والحرص على الاهتمام بقضايا ساكنة هده المناطق الجبلية تجسيدا لسياسة القرب والانصات لانشغالات المواطنين قام عامل اقليم افران السيد عبد الحميد المزيد الثلاثاء 17 شتنبر رفقة مجموعة من رؤساء المصالح الخارجية والمصالح التقنية التابعة للعمالة بزيارة تفقدية لاشغال بناء الطرق والمسالك بمناطق تيمزوغت بويكوار والمرس اوعلي التابعة لجماعة واد افران ودلك على طول حوالي 30 كلم ,خصص لانجازها مبلغ 25 مليون درهم.

وتجدر الاشارة ان بناء هده الطرق تدخل في اطار فك العزلة عن ساكنة هده المناطق والتي يصل عددهم الى 9000 نسمة موزعين على 13 دوار هده الساكنة التي كانت تعاني في السابق من صعوبة التنقل خاصة في فصل الشتاء كما تساهم هده المشاريع في التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة كما شملت زيارة العامل والوفد المرافق له مدرسة تيمزوغت التي تتطلب اصلاحا مستعجلا لتمكينها من الشروط الملائمة للدراسة .

واغتنم عامل الاقليم هده المناسبة لحث ارباب المقاولات بانجاز هده الطرق في الاجال المحددة قبل حلول فصل الشتاء مع احترام معايير الجودة والإتقان.

وقد خلفت هده الزيارة ارتياحا كبيرا لدى ساكنة هده المناطق التي كانت تعاني سابقا من العزلة وصعوبة التنقل.