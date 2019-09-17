عرض لمنتدى المسرح حول ثقافة الحماية الاجتماعية بوجدة الجمعة 18 أكتوبر 2019

على إثر النجاح الذي لقيه العرض الأول لمنتدى المسرح « Forum Théâtre « حول ثقافة الحماية الاجتماعية الذي نظمه الصندوق المغربي للتقاعد بتاريخ 6 أكتوبر 2018 بمدينة الرباط، فإنه سيتم تنظيم جولة لهذا العرض عبر عدد من جهات المملكة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

ويحل منتدى المسرح حول ثقافة الحماية الاجتماعية بمسرح محمد السادس بوجدة يوم الجمعة 18 أكتوبر القادم ، وذلك في إطار جولة مسرحية تشمل عددا من المدن المغربية.

ويعد هذا المنتدى فكرة نوعية وتجربة إيجابية يروم من خلالها الصندوق المغربي للتقاعد إبراز الدور المؤثر للفن المسرحي التوعوي ومساهمته في ترسيخ الاهتمام بثقافة الحماية الاجتماعية عبر خلق دينامية للتواصل والتفاعل المباشر مع مرتفقيه منخرطين ومتقاعدين وذوي حقوق.

وللإشارة فإن العرض المذكور من تقديم فرقة ايسيل للمسرح والتنشيط الثقافي وبمشاركة نخبة من النجوم اللامعة في المسرح كفضيلة بن موسى ومحمد الأثير وسعيد ايت باجا ووسيلة صبحي وآخرون.

وفي هذا الإطار، فقد تم تسطير برنامج جولة « منتدى المسرح » للفترة الممتدة من 15 مارس 2019 إلى

غاية 18 أكتوبر من نفس السنة كما يليبدالقادرة كترة :

ـ الجمعة 15 مارس 2019 بقاعة مجلس الجهة سابقا بالقنيطرة.

ـ الثلاثاء 30 أبريل 2019 بالمركب الثقافي والد الحاج بالراشدية.

ـ الخميس 9 ماي 2019 بالمسرح الملكي بمراكش.

ـ الثلاثاء 14 ماي 2019 بمسرح الحرية بفاس .

ـ الجمعة 21 يونيو 2019 بدار الثقافة بتطوان.

ـ الإثنين 30 شتنبر 2019 بالمركب الثقافي ]براهيم الراضي بالجماعة الحضرية لأكادير.

ـ الأربعاء 2 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي أم السعد بالعيون.

ـ الجمعة 18 أكتوبر 2019 بمسرح محمد السادس بوجدة