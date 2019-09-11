البروفيسور محمد الداودي خريج جامعة ابن زهر أكادير يُتوج بجائزة “شومان للباحثين العرب 2019” في مجال العلوم الهندسية

تُوِج العالم المغربي محمد الداودي، خريج جامعة ابن زهر أكادير – سوس العالمة – الباحث العالمي الذي يشتغل بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية، بجائزة “عبد الحميد شومان للباحثين العرب 2019” في دورتها السابعة والثلاثين في مجال العلوم الهندسية حول موضوع “الطاقة المتجددة والمستدامة “.

العالم المغربي المتميز وبعد تخرجه من جامعة ابن زهر أكادير سنة 1991، حصل على الدكتوراه من جامعة باريس 7 بفرنسا سنة 1996 ليبدأ مغامرة التميز بالولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 1997 بجامعة أريزونا وجامعة ميشيكن سنة 1999 ليلتحق كأستاذ بجامعة فلوريدا بين 2002 و 2009 حيث أختير كأستاذ كرسي بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بمدينة جدة المملكة العربية السعودية (KAUST) وارتقى إلى أستاذ متميز سنة 2016.

مسيرته العلمية العالمية كانت متميزة في ميدان الهندسة الكيميائية ذات التطبيقات في الطاقات المتجددة.

كان له شرف التميز من بين الخمسة عشر فائزاً بجوائز في مجالات علمية وأدبية وفكرية متعددة، حيث بلغ عدد المتنافسين على الجائزة لهذه السنة 382 مترشحا ومترشحة.

للإشارة تعتبر جائزة شومان أوّل جائزة عربية تعنى بالبحث العلمي وتحتفي بالباحثين العرب؛ أطلقت مؤسسة عبد الحميد شومان جائزة الباحثين العرب في العام 1982. وذلك سعيًا من المؤسّسة لدعم البحث العلمي وإبرازه في أنحاء الوطن العربي، والمشاركة في إعداد وإلهام جيلٍ من الباحثين والخبراء والاختصاصيين العرب في الميادين العلمية المختلفة في ظل الإمكانيات المحدودة لدى المؤسسات والجامعات والأفراد.

يشرف البروفيسور محمد الداودي على مجموعة أبحاث في المدينة العلمية بجدة وكذلك في عدة دول ، كما يترأس مؤتمرا دولياً حول علوم المواد والبيئة في المغرب كان أوله بجامعة محمد الأول سنة 2016 والثاني بمدينة السعيدية سنة 2018 والثالث سيقام بجامعة ابن زهر بأكادير أيام 18، 19 و 20 في دجنبر القادم (ICMES2019).

فهنيئا للباحث المغربي محمد الداودي ولبقية الفائزين العرب على تميزهم