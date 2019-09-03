مؤسسة محمد السادس للنهوض بالاعمال الاجتماعية للتربية والتكوين …ألجديد في برنامج المساعدة على السكن

اعتبارًا من فاتح شتنبر 2019، ستشرع المؤسسة في تنفيذ برنامجها الجديد للمساعدة على السكن، تحت اسم “امتلاك”، سيتم تفعيله عن طريق الأبناك الشريكة.

يهدف هذا البرنامج، الذي يحل محل قروض فوكاليف، إلى مساعدة 100.000 منخرط جديد في أفق سنة 2028، على اقتناء أو بناء سكنهم الرئيسي، وذلك من خلال عروض تمويلية متنوعة.

تحرص المؤسسة، من خلال برنامج “امتلاك“، على تنويع الحلول التمويلية المقترحة لفائدة منخرطيها، لكي تستجيب لحاجياتهم ورغباتهم.

فبإمكان المنخرط الاختيار ما بين:

1- التمويل الكلاسيكي. في هذا الصدد، يمكن الاختيار ما بين:

– دعم سعر الفائدة التعاقدي(التفضيلي) بمعدل نقطتين عن كل قرض يصل سقفه إلى 300.000 درهم (عوض 200.000 درهم)، يسدد في أجل 25 سنة. يمكن للمنخرط أن يستفيد كذلك، من قرض تكميلي بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي)، ترتبط قيمته بقدرة المستفيد على سداده.

– أو دعم كلي لسعر الفائدة التعاقدي(التفضيلي)، عن كل قرض لا يتعدى سقفه 150.000 درهم (عوض 80.000 درهم)، يسدد في أجل 15 سنة، مع إمكانية الاستفادة من قرض تكميلي، بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي).

– أو اختيار المساعدة الجزافية التي تقدر قيمتها ب 40.000 درهم، مقرونة بقرض سكني بسعر فائدة تعاقدي (تفضيلي).

2- التمويل التشاركي. يستفيد المنخرط في هذه الحالة من مساعدة جزافية قيمتها 40.000 درهم، مقرونة بتمويل المشروع السكني، كما ورد في الاتفاق بين البنك والمقترض.

يعزز برنامج “ امتلاك” بمجموعة من التدابير، مثل توقيع اتفاقيات مع كبار المنعشين العقاريين قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من شروط تفضيلية.