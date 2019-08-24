النقابة الوطنية للصحافة المغربية : بيان بشأن حملة ضد صحفيين وصحفيات الأحداث المغربية

النقابة الوطنية للصحافة المغربية

الرباط في 23 غشت 2019

بيان

بشأن حملة ضد صحفيين وصحفيات الأحداث المغربية

تابع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الحملة المغرضة التي تعرض لها زملاء صحفيون وصحفيات بمؤسسة الأحداث المغربية من قبل شخص يدعى جواد الحامدي يترأس « جمعية » تسمى « تنوير »، وذلك عبر أسلوب رخيص يركب الكذب والافتراء، ويضرب شرف وكرامة الزميلات والزملاء في مؤسسة الأحداث المغربية وغيرهم من منابر إعلامية أخرى تعرضوا لنفس الممارسة.

وبعد تجميع المعطيات المرتبطة بما نشره رئيس هذه « الجمعية »، وطريقة توزيعه ونشره، والاطلاع على معطيات تخص تحرشات وتهديدات موثقة قام بها المعني بالأمر ضد الزميلة سكينة بن الزين التي نشرت مادة صحفية تناولت طريقة اشتغال جمعيته على ملف الأقليات، قبل أن يجهر بنية الانتقام قبل تنفيذه بالطريقة الاجرامية التي تستهدف شرف وكرامة الصحافيين والصحافيات وتنتحل صفاتا لتحقيق الأذى لمن يعتبرهم خصومه.

لكل ذلك وانسجاما مع مواقف النقابة في الدفاع عن الصحافيين والصحافيات ضد كل ما يمس كرامتهم وشرفهم وممارستهم لمهامهم الصحفية، وكل ما يسيء لأخلاقيات المهنة، فإن المكتب التنفيذي:

يعتبر ما صدر من اعتداء صريح على شرف وكرامة صحافيين وصحافيات هو شكل جديد من الاستهتار بالقوانين، وجسارة غير مسبوقة في فبركة الاكاذيب ونشرها بنية الاساءة الصريحة وتحدي لكل الاخلاقيات والقوانين.

يدين بكل العبارات هذا السلوك المشين الذي يصدر عن اشخاص يختبئون خلف شعارات حقوقية لممارسة إرهاب ضد كل من « يفضح » نفاقهم في لعبة البحث عن لعب دور الضحية دون الالتفات لضحايا هذه الوسيلة الرخيصة.

يدعو كل الجهات التي تمنح لمثل هكذا أشخاص شرعية تمثيل مؤسساتها، واعتبارهم مصدر معلومات موثوقة، إلى تحمل مسؤولياتها في التحري عن سلوك من تستند إليهم في تقييم المعطيات الخاصة بالبلد الذي يعيشون فيه.

يعلن المكتب التنفيذي عن تكليف محامي لمتابعة ملف الزميلات والزملاء سكينة بن الزين وعفراء العلوي المحمدي وحليمة عامر ومختار الغزيوي لصون حقهم وحقوقهن في الدفاع عن كرامتهم ورد الاعتبار.

يدعو الزميلات الزملاء الصحافيين في فرع الدار البيضاء وباقي الفروع لمواجهة هذه الحملة الممنهجة للمس بكرامة الصحافيين والصحافيات، وجمع كل المعطيات المرتبطة بسوابق هذا الشخص في استهداف الصحافيين والصحافيات وغيرهم.