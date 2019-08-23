السيد فريد شوراق عامل إقليم الحسيمة يشرف على توزيع تمويل المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب

في إطار الاحتفال بعيد الشباب المجيد لسنة 2019، أشرف عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم الحسيمة، مساء يوم الأربعاء 21 غشت 2019، على استقبال ثلاثة عشر شابا وشابة حاملي المشاريع في مجالات متعددة، الدين حظيت مشاريعهم بالموافقة المبدئية من طرف اللجنة التقنية المختصة بانتقاء المشاريع المندرجة ضمن المحور المتعلق بتحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2019 .

وسيتم تأطير ومواكبة هؤلاء الشباب خلال جميع مراحل تنفيذ مشاريعهم ومساعدتهم على تطويرها وتنميتها، و مرافقة مقاولاتهم مند التأسيس وتحديد حاجياتها من التكوين والمواكبة استجابة لطموحاتهم ومشاريعهم المهنية والاندماج في سوق الشغل ودعم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفي كلمة له استحضر فيها السيد عامل الاقليم مضامين الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك بمناسبة الدكرى 66 لتورة الملك و الشعب و دعا بدوره الشباب الى الانخراط الجدي في هذا برامج احدات المقاولات و التشغيل الداتي، كما حث اللجنة التقنية وكذا رؤساء المصالح الإدارية الممثلة بالإقليم بالتحلي بروح المسؤولية وحسن التدبير والشفافية والمهنية والتواصل الدائم مع الشباب المستهدف لإنجاح هذا الجيل الجديد من المبادرات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده