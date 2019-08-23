عامل اقليم افران يشرف على حفل تنصيب رجال السلطة الجدد

في إطار الحركة الانتقالية التي أجرتها وزارة الداخلية مؤخرا , اشرف عامل إقليم إفران السيد عبد الحميد المزيد على حفل تنصيب السادة المسؤولين الجدد للادارة الترابية بالاقليم ودلك بحضور السلطات القضائية والامنية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني وممثلوا المنابر الاعلامية.واشارت الكلمة التي القاها عامل الاقليم الى ان هده الحركة تاتي في سياق تنزيل التعليمات الملكية الداعية الى الانتقال المتدرج من النمودج القائم على تتبع المسارات في الوظيفة الى نمودج جديد مبني على الكفاءات و يستند على مدى نجاعة اداء رجل السلطة وتفعيلا كدلك للمبدا الدستوري المرتبط بربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته و مسؤولياته المهنية. وتبقى الدوافع من وراء هذه الحركة الانتقالية المنتظمة، هو تفعيل دور الإدارة الترابية وخلق دينامية جديدة تواكب التطورات التي عرفتها بلادنا في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وفق مقاربة تتوخى الرقي بالإدارة إلى مستوى الإدارة الفاعلة القريبة من قضايا المواطنين والملامسة الميدانية لمشاكل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وإشراكهم في إيجاد الحلول المناسبة بما في ذلك ضمان الأمن وتحرير الملك العام والقضاء على بعض المظاهر السلبية التي تسيء إلى بلادنا ومراكزنا الحضرية، خاصة منها آفة البناء العشوائي والسري، وتبسيط المساطر الإدارية وخلق الأجواء الملائمة للتحفيز والتشجيع على الاستثمار وتماشيا مع هده الاهداف فالامر يقتضي كذلك من المنتخبين والمصالح المرتبطة بالإدارة الترابية الى تقديم يد المساعدة للمسؤولين الجدد ومساعدتهم على أداء واجبهم لفائدة المواطنين و أن تجعل من هذه الحركة مناسبة لتجديد الوعي والالتزام بربط المسؤولية بالمحاسبة، و مناسبة كذلك للانفتاح والاندماج و التشارك، و جعل الصالح العام و مصلحة المواطنين و رغبتهم في دواليب إدارية متميزة يفوق كل الاعتبارات و يتجاوز كل الأهداف، خدمة لرعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، و تطلعات جلالته في النمو و التطور و ركب مصاف الدول الرائدة. اما فيما يخص عملية تنصيب رجال السلطة الجدد الدين التحقوا بالاقليم فقد جاءت على النحو التالي:

السيد ابراهيم فودي : رئيس دائرة رئيس الشؤون الداخلية بعمالة اقليم افران حاصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون خريج مدرسة تكوين اطر وزارة الداخلية الفوج 39

السيد حليم زواوي : باشا مدينة افران حاصل على الاجازة في القانون خريج مدرسة تكوين اطر وزارة الداخلية الفوج 25

السيد سفيان زرناني: قائـد قيـادة اركـلاون حاصل على الاجازة في في التدبير المالي و المحاسبتي، الماستر في المالية والمحاسبة، دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية ( الفوج 53)

السيــد جمــــال المـدنــي : قائــــد قيــــادة تزكيـــت حاصل على الماستر في القانون الخاص بكلية الحقوق بالرباط و دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية ( الفوج 49)

السيـد عبـد المنعـم تفحـي :قائد قيادة عين اللوح حاصل على الإجازة في القانون الخاص ،الماستر في القانون العام :تدبير الجماعات الترابية دبلوم المعهد الملكي للإدارة الترابية ( الفوج 53)