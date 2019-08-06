اخفاء بعض حاويات الزبالة ببعض شوارع حي الأندلس بوجدة في عز الصيف ومع اقتراب مناسبة عيد الأضحى

محمد شركي

بعد مرور سنوات على وجود حاويات الزبالة بنقط معينة في بعض شوارع حي الأندلس بوجدة ، اختفت مؤخرا بشكل مفاجىء ، ولما استفسر بعض الساكنة عن سر اختفائها أخبروا بأن أصحاب بيت معين هو الفاعلون ،علما بأن هؤلاء يربون الماشية ، وفي محيط بيتهم يلقون روثها على مدار السنة ومنه تنبعث الروائح الكريهة خصوصا في فصل الصيف . ومع أنه توجد مسافة كبير بين بيت هؤلاء وبين أماكن الحاويات ، فإنهم أقدموا على سحبها من أماكنها ،الشيء الذي جعل الساكنة المعنية تحتار في أمركيفية التخلص من النفايات التي صارت تراكم في مواضع الحاويات المختفية في عز الصيف ، ومع اقتراب مناسبة عيد الأضحى الذي يتخلص فيه من نفايات الأضاحي .

ويتزامن هذا السلوك غير الحضاري مع الحملة الوطنية للتحسيس بضرورة تبني السلوك السليم للمحافظة على سلامة البيئة ونظافة المحيط . وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مذكرة تدعو فيها الخطباء إلى تذكير الناس في خطبة الجمعة المقبلة بضرورة التصرف الإسلامي تجاه البيئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمعالجة سليمة للزبالة حافظا على نظافة المحيط وسلامة البيئة ، بالتعامل الإيجابي مع جلود الأضاحي للاستفادة منها في الصناعات الجلدية عوض التعامل معها كنفايات حيث تتعرض للفساد ،وتهدد صحة وسلامة المواطنين .

ومعلوم أن المواطنين سواء في حي الأندلس أو في غيره من الأحياء بمدينة وجدة يعانون من مشكل التخلص من زبالتهم ،ذلك أن اقتناء قمامات خاصة يعرضها للسرقة إذا كانت محمولة ، كما أن القمامات الخاصة المثبتة تكون معرضة للاستعمال حيث يستغلها من ليست لديهم قمامات . أما الحاويات التي تضعها الجهات المسؤولة عن نقل النفايات في نقط معينة ،فغالبا ما يواجه وضعها رفض الساكنة التي تكون قريبة من مساكنها . ومما يزيد مشكل التخلص من الزبالة تعقيدا أن أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة التي يستعملها من يربون المواشي في المدار الحضاري يفرغون أكياس الزبالة بحثا عما يمكن أن يسد مسد علف ماشيتهم من بقايا الأطعمة النافقة وقشور الخضر والفواكه ،وهو ما يكون سببا في إصابة المواشي بعلل قد تنتقل إلى البشر في حال استهلاك لحومها كما تحذر من ذلك الجهات الصحية المختصة . ويجد عمال النظافة مشقة كبرى في جمع النفايات بعد عبث أرباب المواشي وغيرهم بأكياسها وتشتيتها في محيط الحاويات .

ويتعين على المسؤولين عندنا كل من موقع مسؤوليته التحقيق في قضية سحب بعض الحاويات من بعض شوارع حي الأندلس في عز الصيف ومع قرب مناسبة عيد الأضحى التي تتطلب معالجة خاصة لنفايات الأضاحي .

ومن هذا المنبر الإعلامي نهيب بهؤلاء المسؤولين التدخل العاجل لحل هذا المشكل ،علما بأن بعض ساكنة حي الأندلس قد صرحوا بأن الذين غيّبوا الحاويات هددوهم بالاعتداء عليهم إذا ما وضعوا زبالتهم حيث كانت توجد تلك الحاويات منذ سنوات .

والأمل معقود على المسؤولين في التدخل العاجل والفعال لحل هذا المشكل الذي سيتفاقم إن لم يبادروا إلى وضع حد له ، ولهم الشكر الجزيل مسبقا .