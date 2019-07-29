لا اقتصاد بدون تصنيع ! عالمية زيت اركان المغربية

ذة . سليمة فراجي

عاينت كيف ان هذه الزيت الفريدة غزت العالم ، معروضة في اكبر الواجهات الأمريكية وثمنها جد مرتفع ، طريقة تصنيعها تجذب المستهلكين وتتم الاشارة انها تستخرج بطريقة الضغط البارد بالاضافة الى فوائدها الجمة و الوقت الذي تتطلبه من اجل استخراجها ، مثلا عبوة صغيرة من الزيت تستلزم عدة ساعات عمل بالمغرب

معاينتي لكل ذلك وانا بالولايات المتحدة جعلتني اتذكر نبتة أزير romarin التي يحصدها شباب ببوعرفة وتالسينت ويبيعونها لشركة إسبانية تصنعها من احل استخراج زيت أزير الأساسية huiles essentielles والتي تبيعها الشركة الإسبانية بثمن باهظ بعد عملية التصنيع بتكنولوجية خاصة وعرض مغر ، في الوقت الذي يقضي فيه الشباب المغربي اياما وشهورا تحت شمس حارقة او برد قارس من اجل 150 درهم القنطار !!!!

واذا كنّا نعاني في جهة الشرق من عدم إقلاع اقتصادي ولم ننعم بمعامل لتصنيع السيارات او اجزاء الطائرات ، فلم لا التفكير في احتضان هذه الفئات وإعداد دراسة في افق احتضان التعاونيات وبدل الاكتفاء بالجني مباشرة عملية التصنيع والتسويق بجودة عالية لها قدرة تنافسية ؟