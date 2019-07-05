تثمين سلسلة التفاح والمنتجات المجالية موضوع لقاء تواصلي بضاية عوا

نظمت مجموعة النفع الاقتصادي بجماعة ضاية عوا والتي تضم العديد من الجمعيات و التعاونيات الفلاحية والغابوية التي تنشط في قطاع الاشجار المثمرة خاصة سلسلة التفاح التي تزخر به هده المنطقة خاصة على مستوى الإنتاج والجودة بالاضافة الى الاهتمام بمجال المنتجات المجالية من أعشاب طبية وعطرية يوما تواصليا تحت اشرف قائد المنطقة السيد الحسايني الى جانب رئيس القسم الاجتماعي ورئيس قسم الشؤون القروية بعمالة افران وبحضور ممثلين عن مؤسسة القرض الفلاحي والارشاد الفلاحي اللقاء الدي عرف حضور مكثف لاعضاء مجموعة النفع الاقتصادي تناول من خلال مداخلات ممثلي الجمعيات والتعاونيات عدة قضايا التي تشغل بال الفلاحين بالمنطقة منها ارتفاع نسبة الفوائد على القروض ودور مصلحة الارشاد الفلاحي في التوجيه ومشكل التسويق. وجوابا على التساؤلات المطروحة اوضح ممثلوا مصالح العمالة القسم الاجتماعي والشؤون القروية انهم مستعدون لمواكبة وتاطير المنخرطين بمجموعات النفع الاقتصادي والبحث عن مصادر التمويل من خلال عقد شراكات مع متدخلين اخرين فيما اكد قائد المنطقة على اهمية التنظيم في اطار تكتل واعداد ملفات وبطاقة تقنيات للمشاريع مشيرا الى عقد كل شهر لقء تواصلي لدراسات الملفات والقضايا التي تساهم في تنمية القطاع الفلاحي والمنتوجات المجالية الى جانب السياحة الاكولوجية

وقد عبر اعضاء مجموعة النفع الاقتصادي عن ارتياحهم اتجاه هدا اللقاء الدي عملت السلطة المحلية في شخص القائد على توفير شروط نجاحه خاصة على مستوى تجاوب المصالح الادارية التي حضرت اللقاء مع تطلعاتهم