النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي الفرع المحلي المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة : بيان رقم 4

النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي

الفرع المحلي

المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة

في وجدة 24 يونيو 2019

بيان رقم 4

على إثر الواقعة الاخيرة التي شهدتها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة يوم الثلاثاء 11

يونيو 2019 والتي عرفت تهجم نائب المدير على أستاذ بالمؤسسة دون احترام أدبيات العمل ثم احتجاز أوراق الامتحانات الخاصة بطلبته في مكتبه.

ونظرا لخطورة الوضع في هذه السابقة التي لم تشهد المؤسسة لها مثيل منذ نشأتها فقد اجتمع المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لدراسة مآلات الحادثة والوقوف على الخروقات التي عرفتها. وبعد نقاش مستفيض، جاد ومسؤول خلص المكتب إلى:

– استنكار تصرفات نائب المدير شكلا ومضمونا.

– رفض المقاربة التي يشتغل بها نائب المدير والمعتمدة على تجاوز الصلاحيات التي تخولها له المساطر البيداغوجية والضوابط القانونية والتي تخلق جوا غير صحي داخل المؤسسة.

– تحميل نائب المدير تبعات وعواقب هذه التصرفات اللامسؤولة والتي زادت من التشنجات داخل المؤسسة.

– دعوة إدارة المدرسة لتدارك الوضع وتصحيح الوضع قبل فوات الأوان.

وبمبادرة من السيد الرئيس وتعاون من المكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث

العلمي، عقد بعد ذلك لقاء مستعجل بين أعضاء من المكتب المحلي وإدارة المؤسسة برئاسة الجامعة تم

فيه احتواء الوضع و رد الأمور الى نصابها.

واذا كان المكتب المحلي منخرطا في كل ما يدفع بالمؤسسة إلى الأمام فانه سيتصدى دائما وأبدا

لكل تعسف يطال الأساتذة أو تجاوز للصلاحيات.