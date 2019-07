BENATIQ ET TAJMOUATI SIGNENT UNE CONVENTION DE PARTENARIAT VISANT LE TRAITEMENT DES DOLEANCES DES MAROCAINS RESIDENT A L’ETRANGER

Le Ministre Délégué chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration, M. Abdelkrim BENATIQ, et le Directeur Général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, M. Karim TAJMOUATI, procéderont lundi 01ère juillet 2019 prochain au siège du Ministère à la signature du renouvellement de la convention de partenariat dont le but escompté est d’asseoir les mécanismes de coopération et de concertation mutuelle pour un traitement rationnel des doléances des marocains résidant à l’étranger afférentes aux procédures d’immatriculation foncière.

Cette convention de partenariat s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la stratégie du Ministère, visant la protection des droits et des acquis des marocains résidant à l’étranger, le renforcement et l’amélioration des services publiques qui leur sont destinés. Outre la création d’un espace d’accueil et l’accélération du traitement des doléances des MRE, elle vise aussi à faciliter les procédures administratives et garantir le suivi à distance des situations des biens immobiliers immatriculés.

Selon un communiqué de MCMREAM ; cette convention, qui se veut un cadre référentiel de partenariat, permettra aux parties signataires d’échanger les données, les rapports et les études élaborées par leurs soins et portant sur les attentes des MRE, et d’organiser conjointement en leur faveur des campagnes de sensibilisation et de communication aussi bien au Maroc qu’aux pays d’accueil.

