الشرطة تتعامل بجدية مع الفيديوهات التي تنشر عن عمليات السرقة والخطف بالدراجات النارية…النموذج من ارفود

خبــــــر

أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة أرفود على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالراشيدية، يوم أمس الأربعاء 26 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك بعد تورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف التي كانت موضوع فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت مفوضية الشرطة أرفود قد تفاعلت بجدية، مع مقطع الفيديو المنشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بسرقة حقيبة يدوية بالخطف من فتاة، وذلك باستعمال دراجة نارية على مستوى زنقة عبد الله الركراكي بمدينة أرفود.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المكثفة المنجزة على ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيه وإيقافه، حيث مكنت عمليات التفتيش المنجزة عن حجز الحقيبة موضوع السرقة والدراجة النارية التي كان يستعملها، علاوة على فك لغز سرقتين مماثلتين يشتبه في كونه قد ارتكبهما بكل من مدينة الريصاني ومنطقة الجرف بضواحي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة