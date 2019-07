La 4ème édition du Festival International d’Ifrane -Chants Des Cèdres – aura lieu du 20 au 27Juillet 2019

Placé Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le Festival International d’Ifrane – Chants des cèdres – persiste et signe avec l’organisation de sa 4ème édition du 20 au 27 juillet 2019 prochain.

L’annonce a été faite par Younes Sadki président de l’Association Forum Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) lors d’une conférence de presse organisée Mercredi 29 juin 2019 dans un palace de la capitale du Royaume Rabat en compagnie du Directeur artistique du festival.

Après le mot d’ouverture prononcé par Sadki Younes qui a mis en exergue l’importance de ce festival placé sous le haut patronage de SM Le Roi Mohammed VI dans le développement socio économique et artistique de la ville d’Ifrane et sa Région, la parole a été donnée au directeur artistique du festival ; Nabil Jaï qui a présenté au representants de la presse nationale nombreux a assister a cette conférence de presse ; le riche plateau artistique, culturel et sportif de cette nouvelle édition 2019 qui a mis à l’honneur en ouverture du Festival, l’art local Ahidous considéré comme un patrimoine immatériel. Cet art d’expression musical sous forme d’une danse traditionnelle et de chants de poèmes rythmés au tambourin, avait il précisé ; est connu pour être le divertissement préféré des Imazighene du Maroc central et du moyen atlas et représente leur moyen d’expression le plus complet et le plus vivant.

Selon l’intervenant, la soirée d’ouverture du Festival sera animée par une symphonie d’Ahidous créée en 2017 à l’initiative de l’Association Forum Ifrane, Culture et Développement (AFICEDet qui est interprétée par 220 artistes de 22 différentes troupes Ahidous. Une première du genre qui se veut symbole du respect de la diversité culturelle dans notre société, pour assurer une interaction harmonieuse et un bon vivre ensemble de personnes et de groupes aux identités culturelles à la fois plurielles, variées et dynamiques.

Cette 4ème édition connaitra aussi la participation de grands noms de la musique marocaine, arabe et internationale. Un programme aussi riche que varié est ainsi prévu pour satisfaire les attentes du public de différents âges et goûts.

Dans ce cadre donc, la scène de la place de la Couronne « Taj » vibrera aux sons des soirées musicales animées par des artistes marocains. Les spectacles débuteront par des troupes Folkloriques mettant en avant le patrimoine artistique local, suivi par les concerts du grand Mâalam Hamid Elkasri et des chanteurs Mehdi Mouzayine, Zouhair Bahaoui, Fatima Zahra Laaroussi, Dounia Batma ainsi que la star de la Pop Marocaine le chanteur HatimAmmor.

Les soirées musicales programmées sur la scène de « Arz Biladi » quant à elles débuteront par la soirée NRJ Music Tour, connu pour être un mélange de genre et qui mettra en scène plusieurs artistes nationaux et internationaux.

Ainsi ; les mélomanes et férus de la musique arabe et orientale auront quant à eux rendez-vous avec le chanteur égyptien Hamza Namira et le tant attendu concert de la grande star de la chanson arabe, le chanteur et compositeur Irakien Majid Almohandis.

En clôture de cette 4ème dition du Festival International d’Ifrane -Chants des Cèdres -, le chanteur Français d’origine Catalane Kendji Girac se produira sur la scène « Arz Biladi ».

De méme et comme chaque édition outre le programme musical, des activités en accès libre notamment en basketball, cross-country, mini foot, pèche sportive, jeux de cartes, badminton et tir aux plateaux sont prévues. Ainsi que des spectacles de rue mettant à l’honneur les instruments les plus usités dans la musique marocaine pour les faire connaitre au grand public. Enfin une conférence thématique sur la préservation du Cèdre sera organisée afin de sensibiliser et intégrer la population, pour que la cédraie ne soit plus vue comme un bien à exploiter mais comme un patrimoine national à préserver.

Au terme de cette conférence, Younes Sadki et Nabil Jaï ont prit le temps de répondre a toutes les questions posées par les confrères de la presse écrite, audio visuelle et électronique qui ont répondu présent a cette conférences.

A propos du Festival International d’Ifrane – Chants des Cèdres –

Créé en 2016, Cette manifestation culturelle tend à promouvoir et valoriser le potentiel économique, naturel et touristique de la province d’Ifrane et à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du Monde. Ainsi le Festival devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable, draine chaque année des milliers de touristes nationaux et étrangersattirés par la cité descèdres et sa région.

A propos de l’Association (AFICED) :

Créée lors d’une assemblée générale tenue àIfrane le 17/03/2016 conformément aux dispositions du Dahir du 15 novembre 1958, l’Association Forum Ifrane, Culture et Développement (AFICED) est une association à but non lucratif qui s’est fixé pour mission principale de garantir aux publics de la région une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de celle-ci. En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, l’Association Forum Ifrane, Culture et Développement (AFICED) concrétise cette noble mission via le Festival International d’Ifrane Chants desCèdres ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’art plastique et concerts.

Mohammed Drihem