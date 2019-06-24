البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية من جديد

بقلم: حاتم العناية

أعيد انتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وذلك في أعقاب المؤتمر الثامن للنقابة الذي احتضنته مراكش ما بين يومي 21 و23 يونيو الجاري.

وجدد أعضاء المجلس الوطني للنقابة الثقة في عبد الله البقالي لولاية ثانية بعد أن تقدم كمرشح وحيد لانتخابات الرئاسة.

هذا وأسفرت عملية انتخاب المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أجريت في ساعات متأخرة من يوم السبت 22 يونيو على النتائج التالية:

الرئيس عبد الله البقالي

رئيس المجلس الوطني عبد الكبير اخشيشن

نائب الرئيس مكلف بالحريات رحاب حنان

نائب الرئيس مكلف بالتنسيقيات محمد الطالبي

نائب الرئيس مكلف بالفروع سعيد كبريت

امين المال : محمد الحجوي

نائب امبن المال: عزيز الجهابلي

مقرر المكتب التنفيذي : عبد القادر حجاجي

نائب المقرر : مينة حجب

باقي اعضاء المكتب التنفيذي :

عبد الحفيظ منور

سعاد شاغل

عثمان النجاري

مونية عريش

احمد الادريسي علوةً

عبد الحق العظيمي

الحسين الحنشاوي

عبد اللطيف فدواش

ابراهيم بوهوش

بوجمعة حلفاوي

الطاهر الطويل