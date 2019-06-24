VIDEO هكذا تتم قرصنة فيديوهات وجدة سيتي …ما هو المانع الذي جعل صاحب هذه القناة يقوم بحذف رمز وجدة سيتي من الفيديو الذي قام بقرصنته ؟

لست ادري ما هو السبب الذي جعل صاحب قناة للفيديوهات يقوم بقرصنة التسجيل المصور الكامل لخطبة عيد الفطر بمصلى سيدي يحيى ، من تصوير وبث حصري للجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » ، حيث قام صاحبنا بقرصنة الفيديو كاملا ، بعدما قام بحذف رمز الجريدة » وجدة سيتي » ….في الوقت الذي كان على صاحبنا ان يقوم بنشر الفيديو بقناته دون اي اعتراض منا …لكن وفق القواعد الاعلامية والأخلاقية والقانونية المتمثلة في حقوق النشر ….

وان كنا نتأسف لهذا التصرف الذي يتنافى مع كل القيم و الأعراف والقوانين التي تكفل للناشرين حقوقهم فاننا سنحتفظ بحقنا في اللجوء الى المساطر القانونية …