Les Cités Universitaires de Fès Rendent Hommage à Abdellah Amimi Ex-directeur de la cité universitaire Dhar El Mehraz »

Vendredi 21 Juin dernier ; la Cité Universitaire de Saïs 2 relevant de l’Université Sidi Mohammed Benabdellah de Fès a été au rendez-vous avec une cérémonie organisée par les directeurs des différentes cités universitaires de « Dhar El Mehraz » et de « Saiss » de Fès et des acteurs culturels pour rendre un vibrant hommage à M. Abdellah Amimi, ex-directeur de la cité universitaire Dhar El Mehraz et ex-commis d’Etat.

Lors de cette cérémonie bien réussie par les organisateurs ; les différents intervenants qui ont connu et côtoyé Abdellah Amimi dont notamment ses anciens amis ont exalté ses grandes qualités humaines et professionnelles, ses compétences et son expérience dans la gestion administrative.

Ils ont insisté sur l’habileté, la doigté et la diplomatie de cet ex-directeur de la cité universitaire relevant de l’Universités Sidi Mohammed Benabdellah de Fès, qualités qui lui ont permis de désamorcer et de résoudre les problèmes difficiles et les troubles estudiantins qui ont secoué le campus universitaire durant les années 90.

Par la même occasion ; les différents orateurs ont rappelé que Mr Amimi a laissé une très bonne impression et des souvenirs agréables à l’USMBA de Fès grâce à son dévouement, à son abnégation et à sa délicate approche des accros et difficultés. Son aura et ses grandes qualités lui ont valu de mériter l’honneur de voir son nom donné prochainement à l’une des salles d’une cité universitaire de Fès en reconnaissance aux louables services rendus à l’université qui compte actuellement quatre cités universitaires accueillant quelque 9.482 étudiants des deux sexes résidents.

D’autres intervenants dont des étudiantes ont souligné que M.Abdellah Amimi a «personnifié la bonne gouvernance et la gestion exemplaire » grâce à ses qualités humaines et intellectuelles. « C’est une personnalité aux idées fertiles avec des solutions diplomatiques à tous les grands problèmes » ont-ils souligné invitant les nouveaux responsables à s’inspirer de son exemple édifiant.

Très ému M.Abdellah Amimi a exprimé ses remerciements au directeur de la cite universitaire « Saiss II », Ahmed Nissi, au directeur de l’Office National des Œuvres Universitaires , Sociales et Culturelles (ONOUSC) et aux responsables des cités universitaires et aux anciens amis pour leur chaleureuse amabilité et leur culture de la reconnaissance , rappelant que le campus universitaire de « Dhar El Mehraz » a constitué une véritable école du militantisme et de courants politiques dont les soulèvements et problèmes ont été résolus grâce au dialogue, à l’écoute bienveillante des doléances des étudiants, au sérieux et à la persévérance.

A rappeler que Mr Abdellah Amimi est né en 1951 à Karia Ba Mohammed dans province de Taounate. Il a fait ses études à Fès et à Rabat. Lauréat de l’Ecole nationale d’administration publique, il a occupé plusieurs fonctions d’agent d’autorité dont Caid de Taounate, d’Aghbala , chef de cercle de Ksiba, puis directeur en 1989 de la cité universitaire de Fès, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination gouverneur de la province de Zouagha-Moulay Yaacoub, puis gouverneur d’Errachidia avant d’être promu en 2010 wali de Guelmim-Smara.

Mohammed Drihem